Prvog dana primene programa koji omogućava niže stope kamata na kredite Banka Poštanska štedionica odobrila je 131 kredit u iznosu od oko 48 miliona dinara, objavio je na svom Instagram profilu ministar finansija Siniša Mali i dodao da je ova banka primila čak 693 zahteva, što najbolje potvrđuje opravdanost ove ekonomske mere.



- Među 131 realizovanim kreditnim zahtevom, 72 se odnosi na keš osiguranje života po kamatnoj stopi od 9,99%, dok se 32 odnosi na refinansiranje životnog osiguranja, takođe po sniženoj kamatnoj stopi od 9,99%, koja je do sada iznosila 13,5%. Takođe, realizovana su 22 gotovinska kredita po kamatnoj stopi od 5,99% i još pet refinansirano po kamatnoj stopi od 6,45% - napisao je Mali.



On je podsetio da su povoljni krediti, odnosno niže kamatne stope deo novog paketa ekonomskih mera kojima se građanima omogućava da dobijaju povoljnije stambene, gotovinske i potrošačke pozajmice.



- To je veoma važna ekonomska mera kojom se pokazuje briga za građane i od koje oni imaju direktnu korist, jer se njome utiče na rasterećenje kućnog budžeta. Uz Uredbu o ograničenju trgovačkih marži i niže cene životnih namirnica, uz povoljnije kredite, uz niže cene ogrevnog drveta za socijalno ugrožene, a što je sve deo novog paketa ekonomskih mera, te daljim povećanjem penzija, plata i minimalne zarade, zajedno nastavljamo borbu za poboljšanje životnog standarda građana Srbije - naglasio je Mali.