POTROŠAČI NAVALILI NA JEFTINE KREDITE, U RADNJAMA CENE NIŽE I DO 30 ODSTO! Nove mere države već dale rezultate
Uredba o ograničavanju trgovačkih marži koja je stupila na snagu u ponedeljak već je dala rezultate, te su u prodavnicama cene pojedinih proizvoda niže i za nekoliko stotina dinara. Istovremeno je državna Banka Poštanska štedionica (BPŠ) ponudila kredite s nižim kamatama, te je istog dana odobrila čak 131 kredit u iznosu od oko 48 miliona dinara! Prema informacijama Kurira, juče do podne je BPŠ primio 1.198 zahteva za jeftine kredite, od kojih su realizovana 203, u ukupnom iznosu od preko 83 miliona dinara.
Time se pokazalo da su mere Vlade Srbije donete u korist boljeg standarda građana bile pravi potez.
Prvog dana primene programa koji omogućava niže stope kamata na kredite Banka Poštanska štedionica odobrila je 131 kredit u iznosu od oko 48 miliona dinara, objavio je na svom Instagram profilu ministar finansija Siniša Mali i dodao da je ova banka primila čak 693 zahteva, što najbolje potvrđuje opravdanost ove ekonomske mere.
- Među 131 realizovanim kreditnim zahtevom, 72 se odnosi na keš osiguranje života po kamatnoj stopi od 9,99%, dok se 32 odnosi na refinansiranje životnog osiguranja, takođe po sniženoj kamatnoj stopi od 9,99%, koja je do sada iznosila 13,5%. Takođe, realizovana su 22 gotovinska kredita po kamatnoj stopi od 5,99% i još pet refinansirano po kamatnoj stopi od 6,45% - napisao je Mali.
On je podsetio da su povoljni krediti, odnosno niže kamatne stope deo novog paketa ekonomskih mera kojima se građanima omogućava da dobijaju povoljnije stambene, gotovinske i potrošačke pozajmice.
- To je veoma važna ekonomska mera kojom se pokazuje briga za građane i od koje oni imaju direktnu korist, jer se njome utiče na rasterećenje kućnog budžeta. Uz Uredbu o ograničenju trgovačkih marži i niže cene životnih namirnica, uz povoljnije kredite, uz niže cene ogrevnog drveta za socijalno ugrožene, a što je sve deo novog paketa ekonomskih mera, te daljim povećanjem penzija, plata i minimalne zarade, zajedno nastavljamo borbu za poboljšanje životnog standarda građana Srbije - naglasio je Mali.
Na osnovu samo nekoliko primera razlike u cenama pre i posle ograničenja marži jasno je koliko su najveći trgovinski lanci građanima drali kožu s leđa kad su cene pojedinih namirnica u pitanju.
Tako je, prema analizi Kurira, pasta za zube "kolgejt tripl ekšn" od 75 ml prošle nedelje u najvećim beogradskim marketima koštala od 119,99 do 169,99 dinara, a isti taj proizvod sad se može kupiti po ceni od 99,99 do 129 dinara, što je jeftinije za 20-40 dinara.
Lična higijena
Pasta za zube "kolgejt tripl ekšn", 75 ml
- stara cena 119,99-169,99
- nova cena 99,99-129
- pojeftinjenje 20-40,99
Ubrusi "perfeks" žuti dvoslojni, pakovanje od 2 komada
- stara cena 179,99
- nova cena 151,99
- pojeftinjenje 28
Pelene za bebe "pampers premijum ker"od 68 komada
- stara cena 2.149,99-2.699,99
- nova cena 1.999-2,149
- pojeftinjenje 150,99-550,99
Hrana
Pasulj gradištanac, 1 kg
- stara cena 319,99-369,99
- nova cena 269,99-339,99
- pojeftinjenje 30-50
"Pepsi", 2 l
- stara cena 134,99 -149,99
- nova cena 119,99-149,99
- pojeftinjenje 15
Krastavac, 1 kg
- stara cena 99-169,99
- nova cena 99-139,99
- pojeftinjenje 30
Banane, 1 kg
- stara cena 199,99-229,99
- nova cena 169,99-229,99
- pojeftinjenje 30
Sirće alkoholno "nektar", 1l
- stara cena 169,99
- nova cena 142,99
- pojeftinjenje 27
Smrznuta riba oslić, 800 g
- stara cena 1.299,99-1.549,99
- nova cena 1.179,99- 1.485,99
- pojeftinjenje 64-120
Dečji griz, 200 g
- stara cena 149,99-177,99
- nova cena 81,84-114,99
- pojeftinjenje 63-68,15
Pileći file, 1 kg
- stara cena 729,99
- nova cena 679,99
- pojeftinjenje 50
Svinjetina, 1 kg
- stara cena 699,99-999
- nova cena 579-699,99
- pojeftinjenje 120,99-299,01
Med, 720 g
- stara cena 999,99-1279,99
- nova cena 749,99-1130,99
- pojeftinjenje 149-250
Kristal-šećer, 1 kg
- stara cena 104,99-114,99
- nova cena 99,99- 111,99
- pojeftinjenje 3-5
* iznosi su u dinarima
Takođe, i pakovanje od dva komada ubrusa "perfeks" sad je jeftinije za 28 dinara, dok su pojedine vrste pelena za bebe u nekim prodavnicama jeftinije i do 850 dinara.
Da su trgovci morali da skinu cene i na voću i povrću, vidi se po tome što sada kilogram krastavca kod pojedinih trgovaca košta oko 30 dinara manje, a isto toliko su jeftinije i banane.
S obzirom na to da je sezona spremanja zimnice u toku, domaćice će obradovati i činjenica da je alkoholno sirće od litra u nekim radnjama sada jeftinije za 27 dinara.
Korist od ograničenja marži na 20 odsto građani će imati i kad su riba i meso u pitanju. Tako je sada pakovanje od 800 g smrznutog oslića jeftinije za 120 dinara, kilogram pilećeg filea snižen je za 50 dinara, dok se kilogram svinjetine plaća i do 300 dinara manje, što je pojeftinjenje od 30 odsto!
Nevena Mićić, šef Odseka za razvoj regulative bankarskog sektora u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka u NBS, očekuje da će banke do 15. septembra u svoju ponudu uvrstiti posebne kredite namenjene zaposlenima s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara i penzionerima.
Ona je pojasnila koje vrste kredita obuhvataju te mere i koje su njihove karakteristike.
- Prvi tip se odnosi na gotovinski i potrošački kredit u dinarima, i to u iznosu do 1.000.000 dinara, uz kamatnu stopu koja je za 3 p. p. niža od prosečne nominalne kamatne stope po kojoj je banka do sada odobravala ove kredite, s donjom granicom kamatne stope do 7,5%. Drugi tip kredita odnosi se na kredite u dinarima za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u toj banci. Iznos nije ograničen, a kamatna stopa je za 3 p. p. niža od prosečne nominalne kamatne stope po kojoj je banka do sada odobravala gotovinske kredite, s donjom granicom kamatne stope do 7,5% - istakla je Mićićeva.
Ona je naročito naglasila posebne gotovinske kredite do milion dinara i kredite za refinansiranje kredita koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem.
- Oni će se odobravati uz kamatnu stopu koja je za 3 p. p. niža od prosečne nominalne kamatne stope po kojoj je banka odobravala te gotovinske kredite do sada, s donjom granicom kamatne stope do 10,5% - objasnila je Mićićeva.
Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović zadovoljan je ograničenjem trgovačkih marži.
- Napokon da je nešto urađeno, mi smo godinama ukazivali na prikrivene marže. Trgovinski lanci bi trebalo da posluju u skladu s tim kako posluju u zemljama iz kojih dolaze, a tamo imaju maržu od 15-20 odsto, i to uz više cene zakupa i druge troškove, a kod nas imaju veće marže - ističe Papović, koji smatra da su za nesavesne trgovce najveća kazna potrošači koji prestanu da dolaze kod njih jer su najskuplji.
- Trgovinski lanci su u obavezi da svakog dana stavljaju cene na svoje sajtove. Jednostavnim alatima za pretragu možete da vidite gde je šta jeftinije i tu da kupujete. To će doneti ozbiljnu konkurenciju i pad cena, što vidimo u Grčkoj, Španiji, Austriji, Sloveniji - ističe sagovornik Kurira i dodaje da je sada najvažnije da tržišna inspekcija pojača kontrolu.
Podsetimo, u prodavnicama u Srbiji od ponedeljka je čak 20.000 proizvoda iz 23 kategorije pojeftinilo za 10-20 odsto zbog stupanja na snagu Uredbe o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto, kao jedne od pet mera Vlade Srbije za poboljšanje životnog standarda građana.
trgovačke marže, pojeftinilo 20.000 proizvoda