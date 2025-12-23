Slušaj vest

Dok Srbija sa nestrpljenjem iščekuje rešenje aktuelne situcaije na energetskom tržištu zbog oduzimanja operativne licnece Naftnoj industriji Srbije od strane američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK), pojavila se jenda dobra vest.

Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, saopštio je danas da građani ne treba da brinu o snabdevanju domaćeg tržišta gasom.

- Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom za još tri meseca, do 31. marta, tako da ljudi mogu da budu sigurni i mirno spavaju, Srbija će imati i električnu energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu - izjavio je Vučić nakon dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Palati Srbija.

O vesti da MOL pregovara oko kupovine NIS-a, rekao je:

"Nemamo ništa protiv, samo da završimo do 15. januara. Da nemamo nikakav problem, ne možemo da uvezemo 6.000 tona dnevno koliko potrošimo. Ponosan sam na Srbiju i građane, ovo je 75. dan da nismo dobili kap nafte, a niko ne nosi kantice. Eto koliko smo se odgovorno ponašali".