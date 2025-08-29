Slušaj vest

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je od svetskog finansijskog časopisa Global Finance dobila ocenu „A-”, u okviru izveštaja Ocena rada guvernera centralnih banaka u 2025 (Central Banker Report Cards 2025).

- Magazin Global Finance objavio je na svom sajtu imena guvernera centralnih banaka koji su dobili najviše ocene, „A+”, „A” ili „A-” (po abecednom redu, na engleskom jeziku). Ocene su date na skali od „A+” do „F” za uspeh u oblastima kao što su kontrola inflacije, ostvarivanje ciljeva ekonomskog rasta, stabilnost valute, upravljanje kamatnim stopama i politička nezavisnost. („A” označava izuzetne rezultate, dok „F” predstavlja potpuni neuspeh.) - saopšteno je iz NBS.

Izveštaj Central Banker Report Cards, koji Global Finance objavljuje svake godine od 1994, ocenjuje guvernere centralnih banaka iz gotovo 100 ključnih zemalja, teritorija i oblasti, kao i Evropske unije, Istočnokaripske centralne banke, Banke država centralne Afrike i Centralne banke zapadnoafričkih država.

Kompletna lista ocena iz tog izveštaja biće objavljena u oktobarskom štampanom i digitalnom izdanju časopisa Global Finance, kao i na sajtu GFMag.com.

"Većina guvernera centralnih banaka je proteklih godina vodila borbu protiv inflacije koristeći svoje najefikasnije oružje – više kamatne stope, iako se njihovi mandati razlikuju od zemlje do zemlje. Kako se inflacija povlači, počinjemo da vidimo rezultate teških odluka“, rekao je osnivač i glavni i odgovorni urednik magazina Global Finance, Džozef Điaraputo (Joseph Giarraputo).

"Naše godišnje ocene rada guvernera centralnih banaka prepoznaju one lidere koji ne samo da su postigli rezultate, već su to učinili sa

nezavisnošću, disciplinom i strateškom dalekovidošću.”

Guverneri centralnih banaka koji su dobili ocenu „A+” u izveštaju Global Finance Central Banker Report Cards 2025 su:



Danska Christian Kettel Thomsen A+

Sjedinjene Američke Države Jerome Hayden Powell A+

Vijetnam Nguyen Thi Hong A+

Guverneri centralnih banaka koji su dobili ocenu „A” u izveštaju Global Finance Central Banker Report Cards 2025 su:

Čile Rosanna Costa A

Kostarika Roger Madrigal Lopez A

Indonezija Perry Warjiyo A

Jamajka Richard Byles A

Kenija Kamau Thugge A

Maroko Abdellatif Jouahri A

Paragvaj Carlos Carvallo Spalding A

Peru Julio Velarde Flores A

Šri Lanka Nandalal Weerasinghe A

Guverneri centralnih banaka koji su dobili ocenu „A-” u izveštaju Global Finance Central Banker Report Cards 2025 su:

Kambodža Chea Serey A-

Češka Aleš Michl A-

Dominikanska Republika Héctor Valdez Albizu A-

Egipat Hassan Abdalla A-

Etiopija Mamo Mihretu A-

Evropska unija Christine Lagarde A-

Gvatemala Alvaro Gonzalez Ricci A-

Mongolija Byadran Lkhagvasuren A-

Filipini Eli Remolona A-

Srbija Jorgovanka Tabaković A-

Singapur Chia Der Jiun A-

Južnoafrička Republika Lesetja Kganyago A-

Tajvan Yang Chin-long A-

Uganda Michael Atingi-Ego A-

Global Finance je osnovan 1987. godine kao mesečni štampani magazin. Sedište magazina je u Njujorku, a ima kancelarije i u Londonu i Milanu. Global Finance je deo grupe Class Editori, italijanske medijske kompanije u oblasti finansija i životnog stila.