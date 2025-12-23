Slušaj vest

U Hrvatskoj je u javnu raspravu pušten Nacrt predloga zakona o primeni nuklearne energije u civilne svrhe, koji je izradila radna grupa sastavljena od niza stručnjaka na tom području.

To je zapravo prvi ozbiljniji pravni korak u dugotrajnom i skupom procesu gradnje prve nuklearne elektrane na hrvatskoj teritoriji.

Ministar privrede Ante Šušnjar poslednjih je meseci često nastupao u javnosti sa idejom da Hrvatska izgradi svoju nuklearnu elektranu, što bi u ovim novim geopolitičkim okolnostima i trendovima napuštanja fosilnih goriva, kao i u vreme AI revolucije i potreba za ogromnim količinama električne energije, državi donelo stabilnost elektroenergetskog sistema i uticalo na smanjenje emisija štetnih gasova.

Foto: Profimedia, 0108243115

Iz Nacrta predloženog zakona je jasno da će se Hrvatska u budućnosti i te kako oslanjati na nuklaernu energiju. Plan je da trećina struje do 2040. dolazi iz nuklearnih izvora.

Prema mišljenju stručnjaka, Hrvatska ima tri opcije - da gradi svoju nuklearku, da se osloni na niz malih nuklearnih reaktora ili da sa Slovenijom gradi drugi blok NE Krško.

Deo stručnjaka smatra da bi upravo mali nuklearni reaktori mogli biti rešenje. Kao potencijalne lokacije najčešće se čuju dve koje su i ranije bile razmatrane, a reč je o mestu Tanja kod Erduta i Prevlaci kod Ivanić-Grada.

Prema pisanju hrvatskih medija, odluku da li će se Hrvatska opredeliti za gradnju drugog bloka NE Krško, doneće politika.