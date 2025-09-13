Slušaj vest

Da li bi Srbija trebalo da razmišlja o izgradnji nuklearnih elektrana i korišćenju nuklearnog goriva kao izvora energije? U vreme kada se ceo svet suočava sa energetskom krizom, klimatskim promenama i rastućim zahtevima za stabilnim izvorima struje, pitanje nuklearne energije postaje sve aktuelnije.

Dalibor Arbutina Foto: Kurir Televizija

Dok jedni ističu bezbednost, ekološku prihvatljivost i dugoročnu isplativost ovog izvora, drugi upozoravaju na rizike, skupe investicije i problem odlaganja radioaktivnog otpada. Da li bi nuklearna elektrana mogla da bude šansa za energetsku nezavisnost Srbije ili rizik koji je bolje izbeći?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dalibor Arbutina, direktor JP Nuklearni objekti Srbija, kao i Rajko Nedić, glavni i odgovorni urednik Kurira.

Arbutina: Daleko smo od odluke

Arbutina kaže da je celokupna priča o nuklearnoj renesansi pokrenuta je pre dve i po godine na konferenciji o klimatskim promenama u organizaciji UN-a u Dubaiju na kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Velike sile su se dogovorile da idu na smanjenje emisije ugljen-dioksida i kao jedan od izvora energije su izabrali nuklearnu energiju. Dogovorili su se da do 2050. godine utrostruče svoju nuklearnu energiju - kaže on.

Arbutina dodatno objašnjava da je naknadno na Samitu o nuklearnoj energiji, gde je predsednik Srbije takođe prisustvovao, potpisan memorandum o nuklearnoj energiji, što i jeste način na koji je ceo svet svoju pažnju preusmerio na ovaj izvor energije.

- Nakon toga je Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo memorandum o razumevanju sa relevantnim institucijama, odnosno pet ministarstava, javna preduzeća, instituti i fakulteti. Tako smo ušli u priču o razmatranju uvođenja nuklearne energije. I dalje smo daleko od odluke - kaže Arbutina.

Program razvoja nuklearne energije se definiše u tri razvojne faze, od čijih rezultata zavisi kojim obimom i dinamikom bi Srbija mogla da se kreće ka implementiranju ovih mera, a Srbija je u fazi pre donošenja odluke o pokretanju.

- Posle dve godine mi ćemo biti u prelomnoj fazi gde odlučujemo da i idemo prema nuklearnoj energiji ili ne - kaže on.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

Nedić: Ovo je najveća prednost nuklearne energije

Nedić je objasnio da Slovenija za 20 odsto svoje energije koristi upravo nuklearnu energiju, a Hrvatska 16 odsto.

- Evropska unija 25% svoje energije dobija od nuklearnih elektrana. Nemci su krenuli da gase svoje nuklearne elektrane posle Fukošime, ali mislim da je to stalo. Austrija je protiv nuklearne energije, imaju jednu nuklearku ali nikada nije upotrebljena. Većina zemalja, kao i Srbija, mora da razmišlja o budućnosti, i sami znamo da smo se obavezali da do 2025. godine raskrstimo sa ugljem - kaže Nedić.

On kaže da je najveća prednost nuklearnih elektrana to što može da se koristi cele godine, jer ne zavisi ni od kakvih vremenskih uslova.

Arbutina dodaje i da bi jedna od najvećih prednosti bilo i zapošljavanje srpskih preduzeća kao podizvođače.

- Najveća nesreća u poimanju nuklearne energije je to što je prvo korišćenje bilo kroz atomsku bombu. Svet se još nije umirio - kaže Arbutina.

