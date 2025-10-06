Slušaj vest

Dobiti kredit kao nezaposlena osoba u Srbiji je veoma teško, ali nije uvek nemoguće. Stručnjaci ne preporučuju ovaj vid zaduživanja, ali se neki ipak odlučuju na taj korak.

Dušan Uzelac, finansijski savetnik objašnjava da je kredit novac iz budućnosti koji se kupuje obećanjem da ćete ga otplatiti:

- Bez tog obećanja, bankar vas neće ni pogledati. Osnov tog obećanja je posao i redovnost prihoda. Oni koji nemaju posao nisu savladali osnovnu lekciju finansija, a to je zarađivanje. Sa tim bi možda kredit rešio neki problem, ali bi ujedno napravio drugi i to veći. Kredit je kao motorna testera, ako znate da je koristite možete se ogrejati ili napraviti kuću. U suprotnom povredićete i sebe i druge oko sebe.

Kako sve funkcioniše?

Banke gotovo uvek odbijaju nezaposlene. One prvo traže dokaz o redovnim prihodima: platu, penziju, ugovor o radu ili poreske prijave ako ste preduzetnik. Ako toga nema, nezaposleni bez ikakvog prihoda nemaju šanse da dobiju bankarski kredit.

S druge strane osobe bez stalnog posla, ali sa alternativnim primanjima kao što su renta, honorari, stipendije, u retkim slučajevima, uz dodatne garancije, mogu da dobiju pozajmicu.

Šta banke traže kao garanciju?

Ako ste nezaposleni, a ipak želite da pokušate da dobijete kredit, banke mogu da traže sledeće:

1. Solidarni dužnik - Osoba sa stabilnim primanjima, a to može da bude roditelj ili partner, koji će garantovati da će otplaćivati kredit ako vi ne možete.

2. Založno pravo (hipoteka) - Ako posedujete nepokretnost (kuću, stan, zemljište), banka može uzeti hipoteku kao garanciju.

3. Kolateral - To može da bude na primer, automobil ili zlato - Ređe se koristi, ali moguće je kod određenih zajmodavaca.