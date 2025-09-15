Slušaj vest

Od danas banke u Srbiji u obavezi su da klijentima koji imaju primanja do 100.000 dinara ponude zajmove po nižim kamatama. U pitanju su dinarski potrošački i gotovinski krediti u iznosu do milion dinara, kao i dinarski krediti za refinansiranje bez ograničenja iznosa. Jeftiniji će biti i stambeni krediti, a ponude banaka trebalo bi da budu dostupne najmanje godinu dana.

Iako je referentna kamatna stopa ostala nepromenjena, što za mnoge znači isti teret kredita, deo građana dobija olakšanje. Od sada banke nude povoljnije zajmove za one koji imaju redovne plate i penzije do 100.000 dinara. Gotovinski i potrošački krediti biće povoljniji i do 3 procentna poena, dok će nominalna kamatna stopa za stambene kredite biti niža i do 0,5 poena. Pripremljeni su i posebni paketi za penzionere.

O značaju nove mere i njenom uticaju na ekonomiju govorio je finansijski savetnik Vladimir Vasić.

Foto: Kurir Televizija

- Zagarantovanih 100.000 dinara koje imaju mesečna primanja i naši penzioneri, ovo je jedna vrsta olakšice. Svako voli da mu nešto pojeftini, pa tako i kada pričamo o finansijskim uslugama. Sa stanovišta jednog kredita od recimo milion dinara na pet godina, kada poredimo komercijalne uslove i nove uslove, ušteda bi mogla da bude između 72.000 i 75.000 dinara. To je novac koji bi ostao građaninu u budžetu, koji može da rasporedi za druge stvari. Na neki način, to je jačanje kupovne moći naših građana.

Vasić je naglasio da olakšice dolaze u trenutku kada građane očekuju brojni izdaci.

Kada je reč o strukturi zaduživanja, Vasić ističe da građani najviše uzimaju gotovinske kredite.

- Zanimljivo je da je poslednji podatak Narodne banke Srbije da se sada 52-53% kredita odnosi na gotovinske. Ranije je to bilo 47-48%. Mi volimo gotovinske kredite zato što se lako i brzo dobijaju i možete ih koristiti za šta god želite. Ali ako ne znate kako da upravljate novcem, onda novac počinje da upravlja vama. Ako taj novac koristite da zatvarate rupe, onda to nema smisla.

SA MANJIM PRIMANJIMA I MANJE KAMATE! Banke nude povoljnije zajmove, jeftiniji i stambeni krediti: Ovo je novac koji novom izmenom može da vam ostane u džepu Izvor: Kurir televizija

Govoreći o razlozima zbog kojih je država morala da interveniše, Vasić navodi:

- Na ovim prostorima imamo bankocentrično tržište i nemamo alternativu. Možete novac da stavite u banku ili kod kuće, eventualno kupite nepokretnost. Nemamo tržište kapitala koje bi moglo da balansira i da daje konkurenciju bankarskom sektoru. Od 19 banaka, 10 drži preko 95% tržišta i zato su cene koje plaćamo znatno veće nego u okruženju. Treba raditi na razvoju tržišta kapitala i edukaciji ljudi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs