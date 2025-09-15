Slušaj vest

A od danas sve banke u Srbiji u obavezi su da klijentima ponude potrošačke, gotovinske i stambene kredite po novim, nižim kamatama. Reporterka Kurir televizije, Ines Grk, provelava je koliko će kamate biti niže i koji su to građani za koje stiže olakšanje od danas:

Po nižim kamatnim stopama kredite će moći da dižu građani koji su u penziji ili imaju primanja manja do 100.000 dinara.

O ovoj temi za Kurir televiziju, govorio je ekonomista Miljan Jovićević.

Foto: Kurir Televizija

- Pre svega je izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo odluku da referentna kamatna stopa bude 5,75% što nije ustupljeno prošlog meseca. Ali, videćemo na sledećem sastanku koji je 9. oktobra, da li će se to pomerati. Ali sada govorimo o septembru mesecu, kada je negde možda i najbitnije. Znamo da referentna kamatna stopa glavni instrument pre svega monetarne politike, služi za stabilnost valute, kontrolu inflacije itd - kaže Jovićević i dodaje:

- Možemo da napravimo korelaciju pre svega sa referentnom kamatnom stopom, jer je država ograničila uredbom, trgovačke marže do 20%, a znamo da cena hrane je pokretač inflacije, koja pre svega utiče na referentnu kamatnu stopu. Svakako da će građani Srbije pod povlašćenim uslovima po prvi put moći da uzmu potrošačke, stambene kredite kao i one gotovinske. Poštanska štedionica je od 1. septembra počela sa ovom akcijom, ona će biti na snazi 12 meseci. Recimo, navešćemo praktičan primer građanima Srbije: ukoliko uzmete 500.000 dinara kredita sa periodom otplate od 24 meseca, vaša bi rata bila 23.200 dinara, nekada je to iznosilo 24.000, znači ušteda je 800 dinara na mesečnom nivou. Što na 24 meseca znači da ćete uštedeti od 17.000 do 18.000 dinara.

"GRAĐANI ĆE MOĆI PRVI PUT PO POVLAŠĆENIM USLOVIMA DA UZMU KREDIT!" Ekonomista objasnio ko sve može podneti zahtev po novim, nižim kamatnim stopama Izvor: Kurir televizija

Poštanska šredionica oborila kamatnu stopu

- Ukoliko je gotovinski kredit nešto veći, svakako će i ušteda samim tim biti veća. Građani Srbije, pre svega i oni koji imaju primanja do 100.000 dinara, kao i penzioneri, oni koriste ovu povlasticu do 71. meseca otplate, koriste maksimalne pogodnosti Poštanske štedionice kako bi mogli da uzmu gotovinske potrošačke kredite. Svakako njima ide u prilog to što je Poštanska štedionica oborila kamatnu stopu sa 6,99 na 5,99 i to je jedan dodatni podsticaj da se ljudi upravo u ovim trenucima kada možda je veća potrošačka korpa, odnosno veća su davanja da možda se potpomognu finansijski pod najpovoljnijim uslovima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs