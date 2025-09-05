Slušaj vest

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je naložila bankama koje u okviru svojih aktuelnih ponuda klijentima odobravaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i stambene kredite, da do 15. septembra aktuelne ponude ažuriraju tako da zaposlenima i penzionerima sa redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara ponude kreditne proizvode pod povoljnijim uslovima.

Iz NBS-a navode da je Banka u prethodnom periodu sprovela sveobuhvatnu analizu uslova pod kojima banke koje posluju u Srbiji odobravaju kredite stanovništvu. Na osnovu te analize, NBS je svim bankama koje u svojim ponudama kreditnih proizvoda imaju gotovinske, potrošačke i stambene kredite, uputila supervizorsko očekivanje u cilju da se građanima s nižim primanjima olakša pristup finansiranju, tj. bankarskim proizvodima koje po dosadašnjim kamatnim stopama nisu mogli da koriste, što će navedene kredite ovim kategorijama klijenata učiniti lakše dostupnim.

Šta se sve ubraja u proizvode pod povoljnijim uslovima, iz NBS-a objašnjavaju da se podrazumevaju gotovinski i potrošački krediti, krediti za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita i stambeni krediti.

O čemu se radi

Kako navode, kada se radi o dinarskim potrošačkim i gotovinskim kreditima u iznosu do 1.000.000 dinara, kao i kreditima za refinansiranje navedenih kredita, banke su u obavezi da snize nominalnu kamatnu stopu za najmanje tri procentna poena u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj su odobravale pomenute kredite u julu 2025. godine, odnosno do donje granice od 7,50 odsto.

- Kada je reč o dinarskim gotovinskim kreditima u iznosu do 1.000.000 dinara koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem, kao i kreditima za refinansiranje gotovinskih kredita sa uključenim životnim osiguranjem banke su u obavezi da snize nominalnu kamatnu stopu za najmanje tri procentna poena u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj su odobravale pomenute kredite u julu 2025. godine, odnosno do donje granice od 10,50 odsto - rekli su za Bizportal iz Banke.

A šta je sa stambenim kreditima?

Takođe, u pogledu stambenih kredita za kupovinu prve stambene nepokretnosti, banke su u obavezi da snize nominalnu kamatnu stopu za do 0,5 procentnih poena u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj su banke nudile pomenute kredite u okviru standardne ponude u julu 2025. godine. Takođe, prilikom odobravanja ovih kredita banke neće naplaćivati naknade za obradu kreditnih zahteva, pri čemu će navedeni krediti biti u ponudi banke najmanje 12 meseci.

U skladu sa tim, njihova raspoloživost u najmanje 12 meseci pruža građanima više vremena i mogućnosti za planiranje i donošenje odluka, a neplaćanje naknade za obradu kreditnih zahteva smanjuje dodatne troškove. Potrebno je takođe imati u vidu da supervizorska očekivanja koje je Narodna banka Srbije uputila bankama u vezi sa snižavanjem kamatnih stopa, predstavljaju minimum očekivanja u pogledu tih kamatnih stopa, te nije isključeno da banke u svojim ponudama definišu dodatno povoljnije uslove.

- Očekuju se pozitivni efekti na bankarski sektor u vidu povećanja kreditne aktivnosti banaka. Kao i do sada, verujemo da će sve banke svoje poslovanje prilagoditi na način koji neće ugroziti poverenje postojećih i budućih klijenata, čime će obezbediti održivo poslovanje, sigurne prilive i budući rast. S obzirom na to da su prepoznale važnost podrške građanima i stabilnosti ekonomije u celini, sve banke koje u svojoj ponudi imaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i/ili stambene kredite su se odazvale i prilagodile svoju ponudu koja će biti u primeni najkasnije od 15. septembra 2025. godine - dodali su oni.