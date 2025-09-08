Slušaj vest

Banke koje nisu čekale 15. septembar za primenu novih mera Narodne banke već imaju višestruko uvećan broj zahteva građana za kreditima.

Uprkos ograničavanju kamata na stambene kredite, kada je euribor skakao, i ove godine usvojenom Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, analiza Narodne banke pokazala je da može još bolje i niže.

Uputili su poziv bankama da uvedu nove kreditne proizvode za zaposlene sa primanjima do 100 hiljada dinara i najstarije građane. Preporuka se odnosi na gotovinske i potrošačke kredite do milion dinara, kredite za refinansiranje bez ograničavanja iznosa i kredite za kupovinu prvog stana.

Direktor Odeljenja za posrednu kontrolu banaka NBS Uglješa Džambić objašnjava na koliko sniženje može da se očekuje.

"Sniženje se kreće od tri procentna poena naniže u odnosu na kamatne stope po kojoj su te kredite nudile u julu do donje granice od sedam i po procenata, odnosno za gotovinske kredite sa uključenim životnim osiguranjem i kredite za refinansiranje sa uključenim životnim osiguranjem koje se odobravaju našim najstarijim građanima, penzionerima. Tu je i sniženje kamatne stope do tri procentna poena, odnosno do donje granice od 10 i po procenata", kaže Džambić za RTS.

Prema njegovim rečima, kada je reč o kreditu za kupovinu prve stambene nepokretnosti, očekivanje NBS je da banke ponude do 0,5 procentnih poena nižu kamatnu stopu.

Praktično, za gotovinski kredit od milion dinara sa rokom otplate šest godina, prema aktuelnoj kamatnoj stopi od oko 14 odsto, mesečna rata iznosi oko 21.000 dinara. Značajna ušteda za stambene kredite

Sa novim kamatama, rata će biti oko 17.500 dinara, mesečna ušteda je oko 3.500 dinara, a kada se to preračuna na ceo period otplate, dolazi se do iznosa od više od 200.000 dinara.

S obzirom na visinu iznosa i dužinu otplate, ta ušteda je još značajnija za stambene kredite.

"Napomenuli bismo još jednom da mera traje 12 meseci, te da građani adekvatno planiraju, procene i kredit uzmu u pravom trenutku. Klijenti koji imaju kredite u korišćenju kada njihova banka izađe sa ponudom sa sniženim kamatnim stopama da uporede kamatnu stopu na kredit za refinansiranje sa kamatnom stopom po kojoj sada otplaćuju gotovinski kredit. Ako je ta kamata niža, što pre treba da refinansiraju kredit kako bi ostvarili što veću uštedu", rekao je Džambić.

Sve banke su potvrdile da će do 15. septembra sniziti kamatne stope. Jedna je već izašla sa ponudom što je rezultiralo za 30 do 40 odsto većim interesovanjem građana nego u septembru prošle godine.

Aleksandar Čortan iz banke "Poštanska štedionica" rekao je da je njihova banka do sada primila oko 2.500 zahteva.

"Dominantno su gotovinski krediti, ali što se tiče iznosa odobrenih sredstava, veće učešće je kredita za refinansiranje. Naša kamatna stopa je bila 6,99 procenata, a danas klijenti mogu da dobiju gotovinski kredit po kamatnoj stopi od 5,99 procenata. Što se tiče najstarijih sugrađana, kamatna stopa tokom avgusta meseca sa 13,50 odsto snižena je na 9,99 odsto i to obuhvata kredite sa osiguranjem života", rekao je Čortan.

Ekonomisti ocenjuju da mere mogu da doprinesu daljem razigravanju tržišta.

Dekan Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić istakao je da sve okolnosti doprinose rastu ekonomije, što je ohrabrujuće.

"Svaki na svoj način, i investicionoj i tekućoj potrošnji, prvenstveno tekućoj, odnosno ličnoj potrošnji jer su najveći. Najviše su krediti usmereni ka ličnoj potrošnji za raznolike razloge, a ona je jedan od najvažnijih faktora u rastu BDP-a", navodi Grubišić.

Od 15. septembra korisnici više neće plaćati ni naknadu za obradu kredita, što je iako jednokratan, ipak bio trošak koji su građani morali da uračunaju.