Dugovi, krediti i pozajmice, da li su postali sastavni deo našeg života ili ipak postoji način da živimo bez njih? Kako da obezbedimo dom, školovanje dece ili dostojanstven život bez zaduživanja? Da li nas banke i sistem guraju u začarani krug dugova ili je sve stvar lične odluke i discipline?

Mirjana Prljević Foto: Kurir Televizija

Prljević: Neki ljudi imaju želje, a neki samo potrebe

Na ovu temu za Kurir televiziju govorila je Mirjana Prljević, ekonomista i Đorđe Ostojić, finansijski savetnik.

- Imate dve odlike matrice koja upravlja čovečanstvom. jedno je što smo potrošačko društvo, drugo je što je ovo ratna matrica. Neki ljudi na svom putu imaju želje, a neki samo potrebe. Neko je spreman da digne kredit da bi otišao na letovanje, pa ga otplaćuje 12 meseci, pa sve ponovo - kaže Prljević.

Prljević kaže da su ovo izbori ljudi, te je moguće živeti ukoliko se zadržimo na nivou potreba, ili ukoliko je uloženo u obrazovanje ljudi imaju platu koja omogućava da zadovolje i potrebe, ali i želje.

Đorđe Ostojić Foto: Kurir Televizija

Ostojić: Ovi krediti su najnepovoljniji, a ovi najisplatljiviji

Ostojić je potvrdio da je rast kredita u Srbiji prisutan:

- Rast zaduživanja je prisutan iz meseca u mesec. Imamo podatke jer Udruženje banaka Srbije to objavljuje javno. To je cifra od 2.000evra po glavi stanovnika. Nismo svi podjednako zaduženi, uvek ima klasa koja živi bolje od ostalih. Najgore je što je trend rasta zaduživanja prisutan kod potrošačkih kredita - kaže Ostojić.

On dodaje da je jedina gora opcija gora od potrošačkih kredita dozvoljeni i nedozvoljeni minus, jer su najopasniji sa obzirom na to da građani smatrau da je to novac koji je već dostupan, ne prate koliko se zadužuju, a kamata je samo deo transakcija:

- Građani nisu ni svesni da je 25% kamata godišnje na nedozvoljeni minus - kaže Ostojić.

Ostojić kaže da su stambeni kredit i kredit za pokretanje privatnog biznisa jedine prihvatljive, jer su produktivne.

