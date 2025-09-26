Slušaj vest

Međutim, psihološkinja rada Kristina Jevtić i poslovna konsultantkinja Tatjana Šokčić, sagovornice Infostuda, poručuju da pregovaranje o plati nije iznuđivanje, već normalan deo posla i vrednovanja.

Otvorenost i hrabrost su često cenjeni, iako mnogima razgovor o novcu izaziva nelagodu jer ga doživljavaju lično - kao potvrdu sopstvene vrednosti. Iako ličnost i uverenja određuju početnu poziciju, pregovaranje je veština koja se može razvijati. Postoje jasne smernice kako voditi uspešne pregovore za povećanje plate, ali i greške koje treba izbegavati.

Priprema i pravi trenutak su ključni

Objašnjavajući na šta treba staviti akcenat, Kristina Jevtić, direktorka SHL za Srbiju, ističe važnost prikupljanja dokaza o rezultatima:

- Ključ je u pripremi i jasnoj komunikaciji. Ne idite na razgovor samo sa željom, već sa argumentima i prikažite svoj doprinos kompaniji kroz konkretne rezultate i dodatu vrednost. Fokusirajte se na to kako vaša uloga doprinosi ciljevima tima i firme, a ne na lične potrebe ili poređenja sa kolegama - savetuje Jevtićeva.

Ona naglašava da treba dokumentovati:

- Recimo, projekte koje ste završili, ciljeve koje ste postigli ili premašili, inicijative koje su doprinele uštedama ili prihodima. Razmislite i o tome šta su potrebe i prioriteti vašeg menadžera ili kompanije, da biste pokazali kako vaše unapređenje direktno podržava te ciljeve - dodaje.

Pravi tajming može biti presudan. Idealno je pokrenuti temu nakon vidljivog rezultata (završenog važnog projekta) ili tokom formalnih evaluacija učinka.

- Birajte trenutke kada je kompanija u stabilnoj fazi i kada je vaš menadžer raspoložen da vodi strateški razgovor, a ne kada je pod stresom ili u kriznoj situaciji - savetuje Kristina.

Fleksibilnost i alternative

Prema rečima Tatjane Šokčić, direktorke HR Centra, veliki je plus ako zaposleni pokaže spremnost na dijalog, razumevanje i fleksibilnost.

Sagovornice preporučuju istraživanje prosečnih plata u industriji kako bi se osnažili pregovarački argumenti i pristupilo razgovoru sa više samopouzdanja.

Budite spremni da razmotrite i situaciju u firmi i razmotrite da li postoje i drugi načini da vam kompanija pokaže koliko vas vrednuje, ukoliko povećanje plate trenutno nije moguće. Savetujem da se razgovara o benefitima: rad od kuće, dodatne edukacije, mentorstvo, bonusi, slobodni dani. Nekada ti elementi imaju jednaku ili veću vrednost od same povišice - objašnjava Tatjana.

Najčešće greške: Izbegavajte emocije i ultimatume

Stručnjaci smatraju da je loše vođenje pregovora zasnovano na ličnim potrebama i poređenjima, bez konkretnih argumenata. Loš primer zahteva je: Više od pet godina sam u ovoj firmi i mislim da bi trebalo da dobijem veću platu. Znate i sami, troškovi su sve veći, a osim toga kolege iz kancelarije su dobile povećanje.

- U ovom slučaju nedostajala je racionalna priprema i profesionalan pristup, a posebno je bio problem ton i način izražavanja - objašnjava Tatjana.

Greške koje zatvaraju vrata povišici su:

Fokus na lične probleme: "Treba mi povećanje jer su mi troškovi života veći."

Poređenje sa kolegama: "Kolega iz kancelarije pored zarađuje više."

Ultimatumi: Pretnje odlaskom ukoliko se plata ne poveća, bez spremnosti da se zaista ode.

Emotivan ili agresivan ton: Zahtevanje bez obrazloženja.

Neopravdano preuveličavanje zasluga i argument "zaslužujem jer radim X godina".

Poređenje sa drugima prebacuje fokus sa vašeg doprinosa na tuđi. Menadžeri vole da razgovor bude o rezultatima i budućem potencijalu, a ne o tuđim platama - objašnjava Kristina Jevtić.

Profesionalan pristup otvara vrata

Umesto ultimatuma, Tatjana Šokčić predlaže da zahtev bude skrojen sa fokusom na rezultate i vrednost:

- Verujem da je moj doprinos značajan, i voleo bih da razgovaramo o mogućnosti korekcije plate.

Kristina Jevtić naglašava da je važno da zaposleni razume širu sliku:

- Znam da naša organizacija ima prioritete i budžetske cikluse, ali želela bih da čujem vaš stav i dogovorimo se kada je najbolji trenutak da ovu temu ponovo otvorimo. Time se pokazuje profesionalnost i spremnost na kompromis, što menadžeri i poslodavci posebno cene - zaključuje ona.