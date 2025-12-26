Isplata decembarskih penzija počeće 5. januara kada će, prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), primanja dobiti penzioneri iz svih kategorija koji su se opredelili da penzije primaju na kućnim adresama ili da ih podižu na poštanskim šalterima.