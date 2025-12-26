Slušaj vest

Isplata decembarskih penzija počeće 5. januara kada će, prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), primanja dobiti penzioneri iz svih kategorija koji su se opredelili da penzije primaju na kućnim adresama ili da ih podižu na poštanskim šalterima.

Za penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa, isplata će početi 6. januara. Sa isplatom decembarskih penzija najstarijima stiže i povišica od 12,2 odsto, pa će prosečna penzija za decembar biti za oko 6.180 dinara veća od novembarske i iznosiće oko 56.838 dinara.

Biznis Kurir

Ne propustiteNaslovnaDobra vest za sve penzionere! Od januara startuje uvećanje penzije: "U planu su i dalja povećanja"
Penzioner/novac, penzija
PenzionerEvo ko će dobiti najveće povećanje penzija: Isplata kreće od januara, a ovi građani imaće čak 30.000 više na računima
penzioneri penzija
PenzionerU januaru isplata uvećanih penzija: Evo kome sledi veći iznos na čeku i za koliko
penzioneri šetaju ulicom
PenzionerKoliko su porasle penzije u Srbiji? Ambiciozni plan države: U 2027. godini prosečni ček - 650 evra
penzije-2.jpg