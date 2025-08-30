Posao programera koji niko neće da radi za 5.000 evra

Iako su plate u nekim sektorima visoke, poslodavci sve teže pronalaze kvalifikovane radnike. Čak ni iznosi koji premašuju prosek ne garantuju da će se pronaći pravi kandidati.

Manuel Lou-Ber (35), osnivač i direktor firme za sajber bezbednost Spixnet, opisao je svoje iskustvo s nedostatkom radnika.

"Tražimo dva do tri dobra programera, po mogućnosti za rad od kuće. Naravno da je dobro ako kandidati imaju završene studije informatike, ali to nije apsolutno neophodno", ispričao je za austrijski list Heute.

Kandidata nije manjkalo, a plata je, prema Lou-Beru, takođe dobra. "Nudimo više od 5.000 evra mesečno", kaže generalni direktor. Ipak, nekima ni ta plata nije dovoljna.

"Student koji je tek završio fakultet rekao je: 'Neću ni da počnem za manje od 70.000 evra godišnje. Zapravo želim 105.000 evra'. Kompanija prvo mora da može to da priušti. Startap nije velika korporacija", dodaje on.

Prema njegovim rečima, najveći problem leži u kvalitetu kandidata.

"Njih 90 odsto koristi samo ChatGPT. Nama su potrebni programeri koji zaista znaju da programiraju. Programeri su nekada radili na zadacima, pretraživali softverske biblioteke, interpretirali, prilagođavali i unapređivali kod. Danas gotovo svi koriste samo ChatGPT i slično, što dovodi do potpuno lošeg koda."

Zbog toga su im potrebni kandidati koji su vešti u uobičajenim programskim jezicima poput Jave i Pajtona, koji znaju da rade sa vektorskim bazama podataka i da pravilno postave server. On tvrdi da to skoro niko više ne zna.

Lou-Ber ističe da je posao u Spixnetu raznolik i zanimljiv. Kompanija, na primer, nudi specijalizovano rešenje za bezbednost elektronske pošte.

"Nedavno smo dobili finansiranje za istraživački projekat u oblasti enkripcije za zaštitu od kvantne dekripcije, u iznosu od milion evra", zaključuje on.