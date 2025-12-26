Slušaj vest

Jedna od posebnih čari zime je skijanje. Mnogi se pitaju da li će biti zadovoljni destinacijiom koju su odabrali - svi bi želeli da ih dočekaju nepregledno duge, dobro utabane staze, kvalitetna usluga i dobra hrana, a da se pri tome, kući ne vrate praznog džepa.

Ta tema nedavno je pokrenuta na Redditu, gde su brojni korisnici izneli svoja iskustva potpuno otvoreno.

Jedan korisnik je bio u velikoj dilemi: "Nikada nisam skijao, a voleo bih da naučim. Interesuje me koliko košta to zadovoljstvo, kako mogu da prođem jeftinije, jer znam da kesicu čaja i toplu vodu naplaćuju i po 500 dinara".

Nadovezao se istomišljenik rečenicom: "I da ne moram da podignem kredit".

Drugi korisnik se odmah dotakao Kopaonika i naveo da je ski-pas preskup za preterane gužve na žičarama, kao i da čekanja znaju da se oduže i do 45 minuta u jeku sezone. Sledeći je prokomentarisao: "Nisam ni smeo da izračunam koliko me sve izašlo na Kopaoniku, ali tu oko 1.000 evra, za 7 dana".

Foto: RINA

Neki korisnici su podelili svoja iskustva sa evropskih ski-centara. Jedan od njih, istakao je da je prezadovoljan Bugarskom i naveo da kolima ima 7 sati vožnje do Banskog, a da su gužve pojačane oko Nove godine i u februaru. Istakao je da popularni ski-centar ima 30 kilometra staza. "Cene hrane i smeštaja su normalne, a ski-pas košta svega 30 evra po danu" navodi se u komentaru.

Jedan korisnik nije krio oduševljenje ovom destinacijom i otkrio da poslednjih sedam godina posećuje Bansko, jer je odnos cene i kvaliteta najbolji.

Kako se često pojavljuje informacija da je Italija jeftinija od Kopaonika, jedan korisnik nije ostao ravnodušan, pa navodi da zimovanje u italijanskim ski-centrima za 5 dana, za njega i porodicu, košta isto kao na Kopaoniku.

Pogeldajte kako izgleda skijalište Bansko u Bugarskoj Foto: RINA

Još jedan korisnik naveo je da je za njega fracusko skijalište "Tri doline" (Les 3 vallees) najbolje mesto na svetu.

Jedan iskusniji skijaš podelio je svoje iskustvo i uporedio brojna skijališta koja je posećivao, pa kao poseban favorit izdvojio destinacije iz komšiluka. "Svima bih preporučio Vogel, Cerkno i Kranjsku Goru u Sloveniji. Slovenija za početnike je najbolja. Prepoučujem i Nasfeld u Austriji koji je takodje odličan" - zaključio je korisnik.

Nakon njega, pohvale su se nizale za Kranjsku goru.

Kopaonik

Cena šestodnevnog ski- pasa na Kopaniku za dvoje koštaće od 50.000 (sa popustom) do 54.000 dinara. Što znači da je ski pas skuplji u odnosu na prošlu godinu za oko 15%. Po osobi cena će iznositi 26.200 dinara (dnevna karta), a dnevna + noćno skijajnje - 30.900 dinara.

Smeštaj na Kopaniku:

Smeštaj u apartmanima za dvoje, za šest dana kreće se od 80.000 do 95.000 dinara u samom centru Kopaonika. Dok je cena hotelskog smeštaja na samoj stazi od 220.000 do 356.000 dinara.

Pogeldajte kako izgleda najlepše srpsko skijalište Foto: Printscreen/Youtube, Yt Printscreen

Zlatibor - ski-centar Tornik

Cena šestodnevnog ski - pasa za dvoje odraslih na Zlatiboru za sezonu 2025/26. kreće se od 27.000 do 29.000 dinara. Što znači da je cena pojedinačnih karata za decu 13.500, a za odrasle i seniore do 14.400 dinara.

Smeštaj na Zlatiboru:

Cena apartmana na Zlatiboru za šest noći, za dve ili četiri osobe, kreće se od 20.500 do 61.900 dinara

Za one koji se opredele za hotelski smeštaj na Zlatiboru cena za dvoje za šest dana kretaće se od 91.900 do 166.600 dinara.