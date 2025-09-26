Slušaj vest

DHL Express, vodeći svetski pružalac međunarodnih ekspresnih usluga, saopštio je da će od 1. januara 2026. godine doći do usklađivanja cena u Srbiji. Prosečno povećanje iznosiće 4,9 odsto.

- Ostajemo posvećeni da našim korisnicima pružimo podršku u prevazilaženju izazova aktuelnog globalnog trgovinskog okruženja, koje je značajno pogođeno geopolitičkim promenama - izjavio je Fionn Herriott, direktor DHL Express Srbija.

DHL Express jednom godišnje prilagođava cene uzimajući u obzir inflaciju, kretanje valuta i administrativne troškove povezane sa regulatornim i bezbednosnim zahtevima.

Kako se ove mere redovno ažuriraju u više od 220 zemalja i teritorija u kojima DHL Express posluje, visina povećanja razlikuje se od tržišta do tržišta.