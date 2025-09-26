Grejanje na drva ove zime će biti najisplativije

Slušaj vest

Sudeći po temperaturama, ali i kalendarski gledano leto je zvanično završeno, pa osim toplije garderobe, jesen sa sobom donosi i one dobro poznate brige i probleme sa kojima se mnogi suočavaju – kako i po kojoj ceni se grejati.

Cene drva, peleta i struje već su tema mnogih razgovora, dok na pijacama domaćice mere paprike, paradajz i kupus, računajući šta im se više isplati – praviti ili kupovati gotovo.

Tu su i troškovi garderobe, naročito za decu koja su odavno prerasla prošlogodišnj, a sve to zajedno staje u isti kućni budžet, pa je i potpuno opravdano pitanje – gde se može uštedeti bez žrtvovanja komfora.

1/5 Vidi galeriju EVO KOLIKO VAM PARA TREBA AKO SAMI PRIPREMATE DOMAĆU ZIMNICU: Računica pokazala tačno u dinar Foto: Printscreen/Instagram, RTV Mag printscreen

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su izneli savete građanima bili su Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku i Branko Zrnić, elektromehaničar.

Kapor je pričao o cenama za grejanje:

- Mnogi građani imaju limitiran način grejanja, a u Srbiji se preko 50% domaćinstava greje na ogrejna drva. Dakle, oni jesu najurgentniji, pa je vrlo bitna cena tog drva. Ukoliko je cena visoka, građani se opredeljuju za struju. Imali smo novu meru da se subvencionišu ogrevi na drvo jer će se tako smanjiti el. energija. Mi u poslednjih 35 godina nismo promenili način na koji se grejemo, dok je dobar deo sveta otišao napred.

Kapor je spomenuo takse koje mogu da stupe na snagu prvog januara:

- To su takse za ugljenik za fosilna goriva od strane EU, pa pojedine grane u Srbiji će plaćati dodatnu taksu koje uopšte nisu male.

"ONI SU NAJUGROŽENIJI, ALI MOGU DA ISKORISTE POGODNOSTI DRŽAVE" Kapor o cenama grejanja za ovu zimu Izvor: Kurir televizija

Zrnić je iz svog ugla pričao o potrošnji struje i kako da znamo kada smo blizu crvene zone:

- Sve je to shvatljivo kada nas udari u džepu. Dakle, pre grejne sezone, odgovorni ljudi zaštite tu toplinu da ne izlazi iz stana, pa se radi dihtovanje i izolacija. Tako se najadekvatnije troši potrošena el. energija. Sve moramo da stavimo na papir, kako bismo razumeli šta je nama najisplativije, a najisplativiji smo kada smo najodgovorniji.

Zrnić je pričao o segmentima na kojima možemo da uštedimo:

- Može da bude značajna ušteda, samo da smo odgovorniji i upućeniji. Mi iz navike nešto koristimo, a ne razmišljamo koliko na tome može da se uštedi. Racionalna potrošnja znači da adekvatno koristimo uređaje. Recimo, pravilnim korišćenjem bojlera možemo 50% da uštedimo. Suština je u temperaturi vode, da grejemo do nekih 45 stepeni koje telo može da trpi, a ne da je grejemo mnogo više jer ona nije ugrejana da bi se ohladila u bojleru, već da bi bila potrošena.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

DA LI ZAPRAVO ZNAMO ŠTA ZNAČI ŠTEDNJA: