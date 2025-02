- Ljudi se ponašaju racionalno u ekonomskom smislu, pa zbog toga ne treba da čudi velika potrošnja drva - rekao je Banjac. - Visoke cene imaju i oni koji su na sistemu daljinskog grejanja jer je cena tek nešto niža u odnosu na one koji se greju na struju. To je malo čudno jer većina toplana radi na prirodni gas, pa bi grejanje moglo da bude i malo jeftinije.

On navodi da je u sezoni treba za grejanje, za stan od 60 metara kvadratnih, potrebno da se izdvoji mesečno, za sistem preko toplana oko 9.000 do 10.000 dinara. Međutim, on podseća da se toliko izdvaja čitave godine.