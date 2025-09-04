Slušaj vest

Zima je pred vratima, a za mnoge građane pitanje ogreva postaje jedno od ključnih. Subvencionisana i besplatna nabavka ogrevnog drveta deo je šire društvene politike koja ima za cilj da ublaži posledice energetske krize i smanji troškove domaćinstava sa niskim prihodima.

Interesovanje je veliko, a osim finansijskog olakšanja za građane, ova mera otvara i brojna pitanja o tržištu ogreva, logistici, dostupnosti i dugoročnoj održivosti.

Gosti koji su na ovu temu govorili u emisiji "Redakcija" bili su prof dr Goran Puzić, ekonomista i Boris Ivanović, master inženjer šumarstva, JP "Srbijašume".

- Cena ogreva mnogo znači građanima, mnogo utiče na kućni budžet. Cena drva je bila i do 10.000 dinara. Međutim, vi sada imate cenu od 2700 dinara, sa tim da će se jedan deo deliti besplatno socijalno ugroženim. Država pokazuje bnrigu o svim kategorijama stanovništva. Zakon o slovodnoj trgovini definiše slobodno formiranje cena. Ali, sa druge strane, uredba je nešto što se mora poštovati. Ona jeste oročena na šest meseci i ja se nadam da će biti i produžena - kaže Puzić i dodaje:

- Vi ako na tržištu imate to što imate nije svrha slobodno formiranje cena pa da se monopolisti između sebe dogovore. Država mora da reaguje na tržištu, to je njen posa i zato postoji. Ova situacija mi je potpuno jasna. Ali, vi imate dosta ljudi zaposlenih u ministarstvima iz perioda vladavine demokratske strane i ja se bojim kako će se te mere primenjivati. Prema nekim informacijama, za sada primena ne ide tako loše, ali ima onih koji izbegdavaju potpunu primenu mera. Stojim iza toga da je potreban realan kadrovski inženjering, počev od vlade pa do lokalnih samouprava. Da bi došli u situaciju da ono što je dobro bude zaista primenjeno.

Ivanović je objasnio ko sve ima pravo na besplatnu i subvencionisanu nabavku ogreva, te na osnovu kojih kriterijuma se to određuje:

- Skoro 40% domaćinstava se greje na ogrevno drvo, tako da je ova mera veoma značajna. Što se tiče stanovništva, mi smo obezbedili ogrevno drvo za tri različite vrste stanovništva, po bonitiranim uslovima. 1000 domaćinstava najugroženijih u Srbiji će besplatno dobiti osam metara kubnih ogrebnog drveta i osim toga, to drvo će biti isporučeno do korisnika potpuno besplatno. Identifikaciju takvog stanovništva ćemo raditi sa Ministarstvom za rad - kaže Ivanović i dodaje:

- Socijalno ugroženi građani imaju već postojeću cenu umanjenu za 36% i ona će iznositi 2500 dinara sa PDV-om. Ova kategorija domaćinstava može kupiti do 10 metara kubnih ogrevnog drveta po domaćinstvu. Ovde nije uračunat transport do korisnika. Treća kategorija stanovništa su penzioneri, osobe sa invaliditetom, porodice civilnih i palih boraca, vojni invalidi. Za njih smo obezbedili da cena bude snižena za 15% i iznosiće 4.478 dinara sa PDV-om.

