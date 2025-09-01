Slušaj vest

Umesto važeće cene ogrevnog drveta od 4.581,50 dinara po metru kubnom socijalno ugrožene kategorije stanovništva od danas ga mogu kupiti po ceni nižoj za 36,7 odsto, odnosno za 2.900 dinara po metru kubnom sa PDV-om, po domaćinstvu, objavljeno je na sajtu Javnog preduzeća "Srbijašume".

Novi cenovnik, kako je navedeno, primenjivaće se u cilju realizacije mera Vlade Srbije kojima bi trebalo da se poboljša životni standard najugroženijih građana.

- Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce prve, druge i treće kategorije, ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodičnog prava, odnosno članove porodica palog borca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog mirnodopskog invalida, članove porodice civilnog invalida rata, važeća cena od 5.269,00 dinara po metru kubnom sa PDV-om umanjuje se za 15 odsto i iznosiće 4.478,65 dinara po metru kubnom sa PDV-om, po domaćinstvu - piše na sajtu "Srbijašuma".

Podsećaju i da će 1.000 najugroženijih porodica dobiti besplatno po osam metara kubnih ogrevnog drveta.

- Navedene olakšice važiće šest meseci, odnosno do 1. marta sledeće godine, uz mogućnost produženja. Zainteresovani građani za više informacija mogu se obratiti najbližoj šumskoj upravi ili šumskom gazdinstvu, gde će moći da se prijave, uz odgovarajuću dokumentaciju kojom potvrđuju da pripadaju nekoj od kategorija, koja ima pravo na umanjenje cene ogreva - obajašnjavaju u tom javnom preduzeću.