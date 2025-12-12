Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa ministarkom energetike, rudarstva i mineralnih resursa Severne Makedonije Sanjom Božinovskom o izgradnji gasne interkonekcije Srbija-Severna Makedonija, kao i saradnji u okviru Energetske zajednice.

Đedović Handanović je rekla da Srbija, posle izgradnje gasne interkonekcije sa Bugarskom, nastavlja da diversifikuje svoje rute snabdevanja, gde je jedan od prioriteta izgradnja gasovoda ka Severnoj Makedoniji.

Foto: Nenad Kostić

- Razgovarali smo danas o našim dinamičkim planovima i cilj nam je da gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija bude završena krajem 2027, kako bi već početkom 2028. bila operativna. Za oko 144 kilometra gasovoda na teritoriji Srbije, vrednost investicije procenjena je na oko 153 miliona evra, a deo sredstava predviđen je i u budžetu za 2026. godinu. Plan je da dobijemo građevinsku dozvolu sredinom 2026. i da odmah nakon toga počnemo izgradnju - rekla je Đedović Handanović na konferenciji za novinare posle sastanka sa delegacijom Severne Makedonije.

Kapacitet 1,5 milijardi kubnih metara gasa

Ona je rekla da je planirani kapacitet gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom oko 1,5 milijardi kubnih metara gasa, a da je planirano da ide trasom Orljane-Leskovac-Vranje-državna granica.

- Kapacitet gasne interkonekcije sa Bugarskom je 1,8 milijardi kubnih metara godišnje i sa završetkom interkonekcije sa Severnom Makedonijom, kao i planirane interkonekcije sa Rumunijom, čiji kapacitet će biti između 1,6 i 2,5 milijardi kubnih metara, imaćemo potpuno diversifikovano snabdevanje gasom u narednih nekoliko godina. Cilj je da imamo što više opcija za snabdevanje gasom, da ne zavisimo od samo jednog snabdevača, i da imamo veću bezbednost i bolju pregovaračku poziciju u smislu cena i kapaciteta - navela je Đedović Handanović.

Foto: Nenad Kostić

Jedna od tema sastanka bilo je snabdevanje naftnim derivatima, gde je razgovarano o mogućnosti da se deo potreba, pre svega za jug Srbije, pokrije iz Severne Makedonije, koja bi dala i logističku podršku u drumskom i železničkom transportu.

„Nadam se da će ruski partneri naći prihvatljivo rešenje da NIS nastavi da radi, da sirova nafta stiže u Srbiju i da se prerađuje u našoj rafineriji. Mi smo postavili rok do 15 januara 2026. i država će uzeti stvari u svoje ruke ako do toga ne dođe“, navela je Đedović Handanović.

Prilagođavanje cena ugljenika

Ona je rekla da je razgovarano i o saradnji i zajedničkom nastupu u okviru Energetske Zajednice, posebno na temi uvođenja Mehanizma prekograničnog prilagođavanja cena ugljenika (CBAM).

- Dogovorili smo se da delujemo koordinisano po ovom pitanju i da tražimo odlaganje uvođenja CBAM. Smatramo da postoje opravdani razlozi za to, koje su prepoznali i evropski operateri. Tržišta energije u regionu nisu još spojena sa evropskim, a postoje i nedorečenosti i kad je u pitanju tranzitna energija i emisioni faktori. Pisma svih ugovornih strana ka Energetskoj zajednici biće poslata sledeće nedelje, kako bismo nastavili dijalog sa Evropskom komisijom, što je važno i za Srbiji i Severnu Makedoniju, ali i za druge ugovorne strane - navela je ona.

Foto: Nenad Kostić

Božinovska je rekla da je interkonektor sa Srbijom ključni projekat koji će otvoriti Severnu Makedoniju ka novim izvorima gasa i ojačati regionalnu energetsku stabilnost.

Božinovska: Važan projekat za Evropu

- Ovo je i jedan od najvažnijih regionalnih infrastrukturnih projekata - važan ne samo za Severnu Makedoniju i Srbiju, već i za celu Evropu. Ovom novom energetskom vezom obe države dobijaju pristup alternativnim izvorima i rutama, a Evropa dobija snažniji i bolje povezan Balkan. Zato insistiramo na ubrzanoj koordinaciji između institucija i operatora, jer nas svaki dan približava većoj sigurnosti za građane i privredu. Imamo završene studije, usaglašenu rutu, podršku evropskih partnera i jasnu dinamiku realizacije. Naš cilj je da interkonektor postane realnost u najkraćem mogućem roku. Koordinisana akcija za izgradnju je već u toku. Zajedno ćemo raditi na tome da interkonektor što pre postane realnost - rekla je Božinovska.

Foto: Nenad Kostić

Nakon održanog sastanka u Skoplju u oktobru, u okviru posete makedonske delegacije Beogradu danas je održan i sastanak radne grupe za projekat gasne interkonekcije Srbija-Severna Makedonija, na kojem je dogovoreno da se delegacije sastaju redovno na par meseci kako bi se pratila dinamika projekta.