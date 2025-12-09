Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike, Dubravka Đedović Handanović, izjavila je danas da Srbija, kao odgovoran i pouzdan partner, strpljivo pregovara sa ruskom stranom kako bi se našlo rešenje za NIS.

- I dalje se držimo vremenskog okvira koji smo zacrtali i pratimo tok pregovora, čekajući konkretan ishod - istakla je ministarka na forumu GLOBSEC "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori".

Na pitanje o interesovanju trećih strana, Đedović Handanović je pojasnila da su vođeni razgovori sa različitim partnerima i da je Srbija bila otvorena za saradnju.

- Srbija ima pravo glasa jer smo drugi najveći akcionar, a imovina je u našoj zemlji. Ipak, dozvolili smo potpunu kooperativnost. Kada dođe vreme, ukoliko ne bude drugog rešenja, moraćemo da preuzmemo stvari u svoje ruke kroz domaći proces, kako bismo zaštitili građane, ekonomiju i sprečili haos na tržištu - naglasila je ona.

Ministarka je dodala da je stav Srbije u ovom slučaju, kao i u budućim situacijama, da zaštiti prava svih investitora, bez obzira na njihovu nacionalnost.

- To je težak, ali pravedan pristup i omogućava investitorima da se osećaju sigurno do poslednjeg trenutka. Tako smo postupali i kada je reč o NIS-u u prethodnih deset do jedanaest meseci. Neki tvrde da ništa nismo uradili, ali to nije tačno. Prvo smo se izborili da dobijemo osam licenci za rad NIS-a - pojasnila je Đedović Handanović.

Ona je istakla da je Srbija, istovremeno, veoma strpljivo i odgovorno pokušavala da pronađe rešenje sa ruskom stranom.

- Svaki investitor koji dođe u Srbiju može biti siguran da će njegova prava biti zaštićena, bilo da su u pitanju Rusi, Amerikanci, Kinezi, Arapi ili neko drugi. On mora da se oseća bezbedno, bez obzira na geopolitičku situaciju, jer se ona stalno menja, ali način na koji se ophodite prema investitorima ne bi smeo da se menja - poručila je ministarka.

Đedović Handanović je podsetila da je NIS prodat 2008. godine i dodala da će sadašnja vlada učiniti sve što je u njenoj moći kako bi zaštitila prava investitora.

- To je bila naša politika i nastaviće da bude naša politika - zaključila je ministarka.