Slušaj vest

Republika Maršalova Ostrva, država u centralnom Pacifiku, u regionu Mikronezije, zvanično je potvrdila učešće na Ekspu 2027 i jedna je od 127 država učesnica specijalizovane izložbe u Beogradu sa temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Srbija i Maršalova Ostrva uspostavili su zvanične diplomatske odnose na marginama 79. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku 27. septembra 2024. godine.

- Veoma smo srećni što ćemo za manje od dve godine u Beogradu moći da ugostimo predstavnike Maršalovih Ostrva i što će naši posetioci imati zaista retku priliku da dožive kulturni duh ove ostrvske države iz srca dalekog Pacifika. Imajući u vidu da su Srbija i Maršalova Ostrva pre samo nešto više od godinu dana uspostavile diplomatske odnose, Ekspo 2027 Beograd će biti jedna od prvih platformi na kojima ti odnosi mogu da se unaprede u različitim oblastima na obostrano zadovoljstvo - istakao je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Maršalci učestvuju u tradicionalnoj igri poznatoj kao Anidreb, nalik engleskoj igri Hacky Sack, u kojoj učesnici nogama udaraju vreću u obliku lopte punjenu osušenim listovima pandanusa, trudeći se da loptu drže što duže u vazduhu. Sastavni deo kulture ove zemlje je i popularna igra Ka Riwutwut u kojoj učesnici izrađuju male, minijaturne kanue, a zatim se trkaju jedni protiv drugih, pokretani vetrom. Ova igra je vekovima bila omiljena zabava u maršalskom društvu.

Osim nje, Maršalci vole i Uñtak (rvanje na plaži) i Man pa (tradicionalnu borilačku veštinu). Među najpopularnije plesove u ovoj ostrvskoj državi ubrajaju se Jobwa, koji se izvodi sa štapovima tokom posebnih prilika i koji je nekada bio privilegija visokih poglavica ili kraljeva, kao i Ebopo bonin, koji prikazuje tehniku hvatanja letećih riba.

Zbog svog fascinantnog geografskog položaja usred Tihog okeana, Maršalova Ostrva su idealna lokacija na trgovackim putevima tune i često služe kao stanica za pretovar ove vrste ribe. Ova država sastavljena je od više od 1.000 ostrva i ostrvaca, a na njenoj teritoriji se nalazi i najveći atol na svetu - Kvađalin. Takođe, Maršalova Ostrva su jedina zemlja na svetu koja ima praznik posvećen ribarima, kojim se slavi njihov doprinos zajednici, ekonomiji i očuvanju tradicije.

Maršalova Ostrva su svoj debi na međunarodnim izložbama imala na hortikulturnoj izložbi Ekspo 1990 Osaka, a zatim i na specijalizovanoj izložbi 1993. godine u Teđonu. Članica Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) postala je 2007. godine. Ekspo 2027 Beograd se održava od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a očekuje se da će srpska prestonica tokom 93 dana trajanja manifestacije privući više od četiri miliona posetilaca iz zemlje i sveta.