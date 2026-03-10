Slušaj vest

Od početka sukoba SAD i Izraela sa Iranom cena nafte na svetskom tržištu nezaustavljivo raste. Da bi zaštitila domaće tržište od nestašica i skoka cena, Vlada Srbije je juče donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora. Odluka važi do 19. marta.

- Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta, nakon čega ćemo donositi dalje odluke. Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu - objasnila je ministarka rudarstva i energetike.

Vučić: Zamolio sam premijera da donesu odluku Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je boravio u Kuli, gde je, gostujući na lokalnoj televiziji, otkrio da je on inicirao odluku o zabrani izvora nafte i naftnih derivata.

Noćas sam zvao predsednika Vlade i zamolio ga da donesu odluku o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata. Zato što sam video šta se dešava u Austriji i drugde - rekao je Vučić.

Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

Ona je podsetila da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na realnu cenu na berzi, te da država čini sve da zaštiti građane i privredu.

Očekivan potez države

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković objasnio je za Kurir da je ovo očekivani potez države kako bi se sprečile nestašice, a rezerve nafte koje imamo sačuvale za domaću upotrebu.

- NIS kao naša jedina naftna kompanija proizvodi oko 80 odsto goriva kojim snabdeva srpsko tržište, dok se višak izvozio u okolne zemlje. Sada je to zabranjeno zato što moramo da sačuvamo naftu za naše potrebe. Ne treba zaboraviti da nam se bliži 20. mart, do kada je OFAK produžio NIS-u licencu za rad. Bliži nam se i 24. mart, kad bi OFAK trebalo da odgovori na zahtev o preliminarnom kupoprodajnom ugovoru Gaspromnjefta i MOL-a u vezi s ruskim udelom u NIS-u. U međuvremenu trebalo bi nabaviti što veće rezerve nafte za svaki slučaj - rekao je Atanacković.

NIS benzinska pumpa Foto: Kurir

Prema njegovim rečima, rezerve su tu da se spreče veći poremećaji na tržištu, ali samo na određeni period.

Ako se nastavi kriza na Bliskom istoku, državi ostaje da smanji akcize, što je takođe kratkoročna mera. Manje akcize znače manje novca u budžetu za druga davanja. Ne treba zaboraviti da su rezerve nafte ograničene, a niko ne može da predvidi šta će se dogoditi. Evropa je u najtežem položaju zato što ima vrlo ograničene načine snabdevanja. Postoje neki alternativni pravci preko kojih može da se nafta dopremi, ali to poskupljuje prevoz i direktno utiče na cenu nafte - kazao je on.

Cena nafte može da obori rekord iz 2008.

Atanackovića zabrinjava podatak da cena nafte na svetskim berzama nezaustavljivo raste i da je zbog krize na Bliskom istoku neizvesno kad će se taj rast zaustaviti.

- Na svetskom tržištu nafte najveća zabeležena cena bila je 147 dolara po barelu u julu 2008. Mnogi predviđaju da bi, ako cena nafte nastavi da raste ovim tempom, taj rekord mogao biti vrlo brzo oboren, a posledice će trpeti ceo svet - zaključio je Atanacković.

Cena prirodnog gasa najveća u poslednjih mesec dana

Evropske cene prirodnog gasa naglo su porasle zbog rata na Bliskom istoku. Referentni fjučersi skočili su juče do 30 odsto, čime su produžili najveći nedeljni rast još od energetske krize. Cena holandskih fjučersa juče je dostigla 64 evra po megavat-satu. Cena prirodnog gasa porasla je i na američkom tržištu, gde je dostigla najviši nivo u poslednjih mesec dana.

Foto: screenshot X

Kad je reč o tržištu gasa, Evropa je u posebno ranjivoj poziciji, jer iz zime izlazi sa ispražnjenim skladištima. To znači da će tokom leta morati da kupi više LNG tereta kako bi ih ponovo napunila, takmičeći se s kupcima iz Azije za ograničene količine ponude, ukoliko isporuke s Bliskog istoka ne budu mogle da stignu na svetska tržišta.

- Tržište se polako suočava s realnošću dugotrajnijih poremećaja u snabdevanju duž čitavog energetskog lanca vrednosti - rekla je Florens Šmit, energetski strateg u Rabobanku i naglasila da bi poremećaji u snabdevanju mogli da potraju oko tri meseca.

Nafta premašila 120 dolara po barelu

Zbog rata na Bliskom istoku, barel nafte tipa "brent" na evropskim berzama juče je premašio 110 dolara, a na azijskim berzama i 120 dolara po barelu. Analitičari ističu da ovo neće biti kraj i da se dalje poskupljenje nastavlja. Prema nekim ranijim procenama, barel nafte bi vrlo brzo mogao da dođe i 150 dolara po barelu. Niko se ne usuđuje da daje bilo kakve prognoze posebno što se cena nafte na svetskim berzama menja iz dana u dan. Razlog za poskupljenje je i zatvaranje Ormuskog moreuza, gde je dnevno prolazilo oko 20 miliona barela, tj. petina ukupne svetske proizvodnje.