Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas na forumu GLOBSEC "BELTALKS:Beogradski ekonomski razgovori" da je jedan od fokusa njenog rada pojačana parlamentarna diplomatija i da se sve što je Srbija uradila na putu ka Evropskoj uniji približi onim zemljama članicama koje su skeptične kada je o tome reč, kao što su baltičke, nordijske i zemlje Beneluksa.

"Uvek sam mislila da parlamentarnu diplomatiju treba ojačati, jer postoje stvari koje samo poslanici mogu da urade. Te stvari ne može da uradi vlada, ne može da uradi ministar spoljnih poslova ili ministar za integracije, ne može da uradi predsednik Republike", rekla je Brnabić na panelu "Pokretanje reformi: Parlamenti u središtu transformacije".

Foto: Marko Karović

Ona je istakla da parlament može posebno doprineti procesu pristupanja Srbije EU, ali da mora da bude mnogo aktivniji u parlamentarnoj diplomatiji i navela da je to jedan od fokusa njenog rada od kada je postala predsednica Skupštine.

Dodala je da Skupština radi na tome, kroz bilateralne parlamentarne grupe prijateljstva, kroz delegacije u Savetu Evrope, OEBS-u i drugim međunarodnim telima. "Bila sam aktivna u poslednja dva meseca u pokušajima da doprem do onih zemalja članica EU koje su mnogo skeptičnije ili mnogo kritičnije prema Srbiji", rekla je ona.

Brnabić se osvrnula i na period kada je bila premijerka, i istakla da je napravila veliku grešku, a to je da je obično razgovarala sa zemljama koje već snažno podržavaju Srbiju ka pristupanju EU, dok sa onim skeptičnim nije. "Kao što su baltičke zemlje, nordijske zemlje, zemlje Beneluksa. Uvek smo imali jaku komunikaciju sa Nemačkom, ali Beneluks, Baltik, Nordijci, nismo čak ni pokušali da otvorimo ove komunikacione kanale kako bi mogli iz prve ruke da čuju šta pokušavamo da postignemo, koliko smo posvećeni. Ali, istovremeno nismo ih čuli iz prve ruke o tome šta su zapravo njihove zabrinutosti u vezi sa Srbijom. I ako mogu da kažem jednu stvar za koju mislim da sam mogla mnogo bolje da uradim kao premijer, to je to", rekla je ona.

Foto: Marko Karović

Naredna godina izborna, ali probaćemo da donesemo godišnji plan rada Skupštine

Predsednica Skupštine Brnabić izjavila je danas, na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da će sledeća godina biti izborna za srpski parlament, ali da bi trebalo da se po prvi put donese godišnji plan rada skupštine.

"Kao i uvek imamo ogromne planove i imam ih mnogo, ali sledeća godina će biti izborna godina. Dakle, za parlament to znači da će raditi neko vreme, a onda, pošto svi počinjemo da se pripremamo za izbore i parlament se raspušta. Ali jedna stvar koju nismo uspeli da uradimo, a koju sam uvek smatrala veoma važnom i koja bi trebalo da bude veoma inkluzivna i samim tim veoma orijentisana ka EU, jeste da, po prvi put u istoriji srpskog parlamenta, usvojimo godišnji plan rada parlamenta", rekla je Brnabićeva, na panelu "Pokretanje reformi: Parlamenti u središtu transformacije".

Ona je napomenula da to mora da se uradi uz učešće parlamentarne opozicije, ali da će svakako pokušati to da uradi do kraja svog mandata predsednika parlamenta.

"To je nešto za šta, nažalost, zbog nepredviđenih okolnosti nismo imali vremena i prostora da se to uradi u smislu poverenja. Ali ja zaista verujem da našem parlamentu treba godišnji plan rada i da će godišnji plan rada takođe podržati rad izvršnog dela vlasti, odnosno vlade, jer ćemo tada, imati mnogo bolji plan i ciljeve u smislu reformi za naredne godine", rekla je Brnabićeva.

Ulažemo mnogo više vremena u razgovore sa skeptičnijim članicama EU

Ana Brnabić izjavila je danas da se u okviru parlamentarne diplomatije sada ulaže mnogo više vremena u razgovore sa skeptičnijim članicama EU, nego u razgovore sa onima koje su tradicionalno više podržavale Srbiju na evropskom putu.

Ona je to rekla na panelu pod nazivom "Pokretanje reformi: Parlamenti u središtu transformacije", koji se održava na Forumu BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a, a odgovarajući na pitanje moderatora Vladimira Bilčika da prokomentariše parlamentarnu diplomatiju Srbije. "Otkako sam postala predsednica Narodne skupštine, jedno od mojih ključnih područja fokusa bila je parlamentarna diplomatija. Uvek sam smatrala da parlamentarnu diplomatiju treba ojačati, jer postoje stvari koje samo poslanici mogu da urade. I smatrala sam da mi, kao parlament, kako bismo unapredili, posebno pristupni proces Srbije ka EU, moramo da budemo mnogo aktivniji u parlamentarnoj diplomatiji", kazala je Brnabić.

Foto: Marko Karović

Dodala je da je parlamentarna diplomatija do sada uglavnom pokušavala da postigne rezultate kroz bilateralne parlamentarne grupe prijateljstva, kroz delegacije u Savetu Evrope, OEBS-u i drugim međunarodnim telima. "Ali ja sam takođe bila veoma aktivna, posebno u poslednja dva meseca, pokušavajući da dođem do onih država članica EU koje su mnogo skeptičnije ili kritičnije prema Srbiji", rekla je Brnabić.