Ona će govoriti na panelu "Pokretanje reformi: Parlamenti u srcu transformacije", u okviru foruma na visokom nivou.

Panel će se održati u beogradskom hotelu Hajat, sa početkom u 15.40 časova, najavljeno je iz Skupštine Srbije.

Kako navodi organizator foruma GLOBSEC, BELTALKS je posvećen jačanju saradnje i konkurentnosti širom Evrope i kroz inkluzivan dijalog i praktičnu saradnju, BELTALKS ima za cilj da unapredi usklađenost politika i konkurentnost, nudeći nove mogućnosti za usklađivanje sa Planom rasta EU i Sporazumom o čistoj industriji.

"BELTALKS: Belgrade Economic Talks" će ove godine okupiti više od 150 međunarodnih učesnika, uključujući visoke zvaničnike EU, predstavnike vlada, poslovne lidere i stručnjake iz EU i zemalja kandidata.

Diskusije će biti usmerene na ključne ekonomske izazove i prilike u regionu, uz isticanje praktične saradnje u brzo promenljivom okruženju.

GLOBSEC forum

Organizator je GLOBSEC, u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu, Ambasadom Francuske u Srbiji, Ambasadom Italije u Beogradu, Fondacijom Konrad Adenauer, Friends of Europe i drugim evropskim partnerima.

GLOBSEC je globalni tink-tenk posvećen unapređenju bezbednosti, prosperiteta i održivosti u Evropi i širom sveta.

"Tokom poslednjih godina, srpska prestonica se nametnula kao ekonomski centar gravitacije Zapadnog Balkana, privlačeći značajne evropske investicije i postajući sedište sve većeg broja međunarodnih kompanija. Ova ekonomska transformacija učinila je Beograd prirodnom platformom za dijalog o konkurentnoj budućnosti Evrope. Ipak, uspon grada privukao je pažnju i drugih globalnih aktera - Rusija i Kina proširile su svoje ekonomsko prisustvo, stvarajući pritisak na region čija ekonomska budućnost i bezbednost u osnovi zavise od dublje integracije sa Evropskom unijom", navodi se na sajtu GLOBSEC-a.

Izvršni direktor GLOBSEC-a Danijel Braun je izjavio da je Zapadni Balkan deo konkurentne budućnosti Evrope, a da BELTALKS pokazuje da evropske institucije i privreda stoje iza tog uverenja kroz kontinuirano prisustvo i partnerstvo.

Konferencija BELTALKS se bavi izazovima kao što su "kako region može da diverzifikuje izvore energije i smanji zavisnost od ruskog gasa, a istovremeno modernizuje energetsku infrastrukturu" i "kakvu ulogu bi regionalne inicijative poput Zajedničkog regionalnog tržišta trebalo da imaju u pripremama za članstvo u EU".