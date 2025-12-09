Slušaj vest

U Beogradu se danas održava forum "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", posvećen jačanju saradnje i konkurentnosti u Evropi kroz inkluzivan dijalog i praktičnu saradnju. Na ovom značajnom skupu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je ključne pravce ekonomske politike Srbije, naglašavajući značaj evropske perspektive, privlačenja stranih investicija i strateške stabilnosti u energetskom sektoru.

Predsednik je podsetio na ekonomske temelje postavljene 2014. godine i naglasio da su rezultati vidljivi u kontinuiranom rastu BDP-a, pre svega zahvaljujući velikim infrastrukturnim ulaganjima.

- Ipak, neki od tih temelja su ugroženi, ne samo zbog unutrašnjih problema, već i geopolitičke situacije. Uprkos tome, bićemo prvi, i to ne samo na Zapadnom Balkanu, kada je reč o stopi rasta - rekao je Vučić.

Foto: Marko Karović

Govoreći o evropskoj perspektivi, Vučić je naveo da želi da sve neophodne reforme budu završene do decembra sledeće godine, naglašavajući značaj dijaloga sa političkim protivnicima i očuvanja stabilnosti u zemlji.

Predsednik je takođe istakao planove za nove investicije u Srbiji.

- Povećanje stranih direktnih investicija je razlog zašto smo ispred drugih. Imam veliki i važan sastanak sa Ursulom, bićemo gosti na večeri, a potom se vraćam u Niš gde ćemo otvoriti italijansku i austrijsku fabriku, Ariston i Palfinger - rekao je Vučić. On je napomenuo i da Srbija ostvaruje 54,5% svog izvoza u Evropsku uniju, što, kako kaže, potvrđuju podaci Eurostata.

Poseban deo obraćanja Vučića odnosio se na situaciju sa rafinerijom i NIS-om. Predsednik je naglasio da je mogućnost da Amerikanci povuku sankcije protiv ruskih firmi malo verovatna, te da se očekuje da Rusi prodaju svoje deonice drugoj kompaniji. U suprotnom, država će biti spremna da deluje, uz rok do 15. januara. Vučić je dodao da bi eventualna državna intervencija uključivala plaćanje, a ne nacionalizaciju.

Foto: Marko Karović

- Mogućnost broj jedan je da Amerikanci daju licencu ili povuku sankcije protiv ruskih firmi. Što nije verovatno. Verovatnije je da će Rusi prodati svoje deonice nekoj drugoj kompaniji. Ja se nadam da će oni to uraditi. I broj tri, ja se nadam da se to neće desiti, je da ćemo morati da delujemo kao država, i to ako se desi desiće se za 37 dana. 15. januar je rok - naglasio je Vučić i dodao:

- Suočavamo se i sa sekundarnim sankcijama. Monetarni i fiskalni sistem u Srbiji je najbolji u regionu. Mi smo jedini koji imamo investicioni rejting i sada je sve ugroženo zbog situacije sa NIS-om - upozorio je predsednik, naglašavajući da je sigurnost snabdevanja energentima od strateškog značaja za zemlju.

Vučić je na forumu takođe govorio o globalnoj političkoj situaciji i izazovima u međunarodnoj ekonomiji, ukazujući na kompleksnost predviđanja u uslovima geopolitičke nestabilnosti, ali je istakao spremnost Srbije da diverzifikuje izvore energenata i nastavi stabilan ekonomski kurs.