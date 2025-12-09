Slušaj vest

Takođe, one koji su imali uspešne globalne exit-e i predstavnike VC fondova koji upravljaju kapitalom većim od 500 miliona evra.

Srpska prestonica će 19. i 20. februara postati mesto susreta najambicioznijih osnivača, investitora i tehnoloških lidera današnjice u okviru prve unlockit konferencije, koju pokreće Inicijativa „Digitalna Srbija“.

Konferencija je osmišljena kako bi omogućila direktan prenos znanja globalnih lidera o najnovijim tehnologijama, razvoju proizvoda, marketingu, prodaji i strategijama za međunarodno skaliranje startapa.

Više od 800 učesnika za dva dana

Tokom dva dana u Beogradu, više od 800 učesnika – osnivači i eksperti iz globalno uspešnih startapa, VC fondovi, poslovni anđeli, studenti i organizacije iz inovacionog ekosistema – imaće priliku da saznaju šta se krije iza globalnog uspeha i kako nove tehnologije zaista možemo efikasno da koristimo.

Prvi dan konferencije, koji se održava 19. februara u Sava Centru, biće podeljen na Growth track i Inspiration track. Ovako podeljeni segmenti omogućiće već globalno prisutnim startapima, kompanijama i investitorima da bolje razumeju šta je ključno za globalni rast, a mladim inovatorima i studentima kako da njihova ideja postane globalno uspešna. Drugog dana konferencije, 20. februara, učesnici će kroz interakcije sa međunarodnim ekspertima saznati o konkretnim strategijama prodaje, marketinga i primene AI koji donose rast na globalnim držištima.

Prvi najavljeni govornici

Među prvim najavljenim imenima su Bar Winkler, CEO kompanije Wonderful, koji u Beograd dolazi nakon podignute Serije A vredne više od 100 miliona dolara sa proizvodom koji unapređuje korisničku podršku uz pomoć AI agenata uz 80% uspešnosti. Damir Sabol, osnivač globalno poznate aplikacije Photomath, koja je preuzeta više od 500 miliona puta, nakon čega je kupljena od strane Google-a u 2023. godini. Marija Radulović Nastić, liderka sa iskustvom u Fortune 500 kompanijama, bivša je direktorka za tehnologiju (CTO) u Electronic Arts-u i savetnica za inovacije i transformaciju na globalnom nivou.

Branko Milutinović, CEO i suosnivač Nordeusa, gejming kompanije čiju igru Top Eleven igra preko 300 miliona ljudi, predstaviće perspektivu razvoja globalnog proizvoda iz Srbije. Nick Velkovski, CEO HeyReach-a, jednog od najbrže rastućih evropskih SaaS startapa, podeliće iskustva o samostalnom razvoju biznisa do 10 miliona dolara ARR. Na scenu stiže i Mirko Novaković, CEO i osnivač Dash0, prethodno osnivač Instana (akviziranog od strane IBM-a za 500 miliona dolara) i codecentric-a, donoseći iskustva u izgradnji globalnih proizvoda. Imena govornika biće objavljivana u narednim nedeljama. David i Daniil Liberman, futuristi i serijski preduzetnici iz Los Anđelesa, kreatori Gonka protokola i osnivači više AI i AR kompanija, uključujući Kernel AR (akviziran od strane Snap-a). Fintech sektor predstavlja Damir Čaušević, CEO kompanije Monri Payments, jedne od vodećih payment platformi jugoistočne Evrope.

Među govornicima su i Dino Delić, COO i partner, FishingBooker, Dušan Komar, osnivač i CEO, Omnimo, Vukašin Vukosavljević CMO, HeyReach, Enrique Hoyos, direktor razvoja, Bolt.new, Diandra Escobar, osnivačica, Distinctiva, Sanja Žugić, direktorka Playstudios, i Marius Haufe (suosnivač i partner reziprok Ventures).

Nova imena biće objavljivana u narednim nedeljama.

“Unlockit je platforma koja povezuje ljude koji svojim radom i idejama oblikuju globalni inovativni ekosistem i ohrabruje buduće generacije koje će to činiti. Naš cilj je da stvorimo konferenciju koja će omogućiti otvorene razgovore, saradnju i kreiranje konekcija koje stvaraju vrednost. Dodatno, želimo da podržimo regionalne startape i innovatore kroz učenje iz globalnih iskustava i povezivanje sa vodećim svetskim ekspertima i investitorima, kako bi njihove ideje i proizvodi doživeli globalni uspeh“, ističe Tanja Kuzman, direktorka konferencije i Inicijative „Digitalna Srbija“

Prodaja ulaznica i prijave za besplatne segmente programa otvorene su danas.

Više informacija o programu mogu se pronaći na www.unlockit.org