Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je danas u Beogradu konferenciji „Slavimo inovatore, kreatore i korisnike sistema intelektualne svojine“, održanoj povodom obeležavanja 105 godina Zavoda za intelektualnu svojinu.

Ministarka Mesarović istakla je da Zavod već više od jednog veka predstavlja ključnu instituciju u zaštiti inovatora, preduzetnika stvaralaca u Srbiji.

Ovaj jubilej je prilika da se zahvalimo svim zaposlenima Zavoda čiji rad omogućava da ideje postanu proizvodi, da proizvodi postanu uspeh, a uspeh novi razvoj Srbije. Intelektualna svojina je temelj moderne ekonomije, i zato snažno podržavamo startapove, sektor malih i srednjih preduzeća i kreativne industrije, koje sve više doprinose našem bruto domaćem proizvodu, rekla je Mesarović.

Ministarka privrede čestitala je Zavodu na velikom jubileju i izrazila očekivanje da će se uspešna saradnja nastaviti, s ciljem daljeg jačanja inovacija i konkurentnosti srpske ekonomije.

1/7 Vidi galeriju Proslava jubileja Zavoda za intelektualnu svojinu Foto: Ministarstvo privrede