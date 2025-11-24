Slušaj vest

Mesarović je potpisala ugovor o nastavku rekonstrukcije saobraćajnice u Berkovcu i dodelila ugovor za stare zanate preduzetnici Veri Lazović.

-Ministarstvo privrede je finansiralo prvu deonicu, obišli smo ranije i završetak radova na ovoj deonici. Građanima smo tada obećali da će ostatak deonice biti asfaltiran. Dve i po nedelje posle toga, uručujemo rešenja o dodeli sredstava lokalnoj samoupravi Mionici. Opština kređe u izgradnju puta. Mi smo tada podelili radost sa građanima, obećanje je naišlo na opšte oduševljenje. Kako smo i obećali, evo sada potpisujemo i zvaničan ugovor- kazala je ministarka.

Ona je navela da je vrednost radova 20 miliona dinara.

- Ministarstvo privrede je opredelilo sredstva za Opštinu Mionica. Asfaltiranjem ovih 2,4 kilometra uz prethodno izvršene radove imaćemo čitavu deonicu rešenu. Tako će i život meštana Berkovca biti kvalitetniji- rekla je Mesarović.

Jedan od sertifikata Ministarstva privrede stigao u Mionicu

Potpredsednica Vlade dodelila je i sertifikat za stare zanate preduzetnici Veri Lazović, koja se bavi proizvodnjom mlinskih proizvoda "Vodenica Dren"

Kako je ministarka istakla, Lazović će biti uskoro i dobitnica sredstava o ženskom preduzetništvu.

- Mi smo na zahtev predsednika Vučića raspisali novi konkurs. Radujem se što je toliko interesovanje, što žene prepoznaju podršku države i što žele da je iskoriste. Smatram da smo ga na pravi način konceptualni pripremili- 50 posto bespovratnih sredstava do1,5 milion dinara. Preostalih 1,5 milion dinara obezbeđujemo kroz kreditna sredstva Fonda za razvoj po kamatnoj stopi od svega 2,5 posto na godišnjem nivou. Rok otplate je 60 meseci, sa 12 meseci grejs perioda- rekla je Mesarović i dodala da je veliki broj zahteva već stigao.

Ona je pozvala sve žene da se jave i iskoriste podršku svoje države kako bi unapredile svoje poslovne kapacitete.

-To znači i nova radna mesta i izvoz na sva tržišta koja su nam otvorena- objasnila je.

Dobitnica sertifikata starog zanata navela je da joj on mnogo znači jer joj otvara nova vrata.