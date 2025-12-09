Međunarodni tim od šest osoba treba da ima profil sličan onom astronauta, pa su kriterijumi vrlo zahtevni.

Kandidati moraju imati između 25 i 55 godina, biti u dobrom zdravlju i fizički spremni (BMI između 18,5 i 30).

Pored toga, traži se najmanje osnovna diploma, dok su viši stepeni i specijalizovano znanje u relevantnim oblastima prednost.

Studija će procenjivati medicinsku i psihološku podobnost kandidata putem testova i upitnika.

S obzirom na to da se studija sprovodi na engleskom jeziku, od kandidata se zahteva odlično znanje engleskog jezika.

Takođe, neophodno je imati važeće zdravstveno osiguranje i potvrdu o nekažnjavanju, dok će za građane van EU/EEA biti potrebne viza i boravišna dozvola za duži boravak (više od 90 dana). Putničko osiguranje je obavezno, ali na trošak samog kandidata.

Studija počinje 6. aprila 2026. i traje do 7. avgusta. Uključujući pripremu i oporavak, celokupni program traje 126 dana - dve nedelje pripreme, 100 dana izolacije, nedelju dana oporavka i dve naknadne lekarske kontrole (jedna nakon 30 dana, a druga najkasnije nakon 6 meseci). Prijave su otvorene do 12. decembra 2025. godine putem zvanične veb stranice DLR-a.