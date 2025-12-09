100 dana u zatvorenom prostoru za 23.000 evra: Objavljen nesvakidašnji konkurs za posao koji prolaze samo mentalno najjači! Dovoljno je da ispunite jedan uslov
Da li biste bili spremni da provedete 100 dana u izolaciji u malom prostoru, bez kontakta sa prijateljima i porodicom, po strogim pravilima, u timu sa nekoliko ljudi, a sve to potpuno odsečeni od spoljnog sveta?
Ovaj izazov je cilj istraživanja SOLIS100, koje će sprovesti Nemački centar za vazduhoplovstvo i svemir (DLR) u Kelnu narednog proleća, a trenutno traže dobrovoljce. U okviru studije, šestoro volontera biće zatvoreni u istraživački objekat na 100 dana kako bi se proučavali efekti dugotrajne izolacije na ljudsko telo i psihu, što je deo priprema za buduće svemirske misije.
Za učešće je predviđena nagrada od 23.000 evra, ali samo oni koji ispunjavaju stroge kriterijume mogu se prijaviti.
Ovaj projekat pokrenula je Evropska svemirska agencija (ESA) s ciljem da se prouče uticaji izolacije na astronaute.
"Buduće misije u svemir neće se završavati samo orbitom oko Zemlje; one će uključivati putovanja do Meseca i Marsa. S obzirom na to da ove misije podrazumevaju duge periode u bestežinskom stanju, važnost psihološke i fizičke pripreme astronauta nikad nije bila veća", objašnjava Ameli Ter, rukovodilac SOLIS100 u Institutu za vazduhoplovnu medicinu DLR.
"Misije koje uključuju Mesec ili Mars zahtevaju veliku mentalnu i fizičku izdržljivost, sposobnost nezavisnog funkcionisanja i prilagođavanja uslovima u zatvorenom prostoru. Da bismo astronautima obezbedili siguran i efikasan boravak, moramo bolje razumeti kako dugotrajna izolacija utiče na njihovo zdravlje, ponašanje i radne sposobnosti."
Zamislite da živite kao astronauti, ali bez prostora za let!
Putovanje do Meseca traje oko tri dana, dok put do Marsa može da potraje i do šest meseci, i to samo kada su Zemlja i Mars u povoljnom položaju. Svako ko odluči da učestvuje u misijama koje traju mesece, bilo da je to boravak u svemirskom brodu ili na Marsu, moraće da se nosi sa ekstremnim uslovima: moraće da sarađuje sa članovima posade, prilagođava se životu u staništu daleko od Zemlje, upravlja resursima i efikasno obavlja misije.
SOLIS100 istražuje izazove koje donosi ovakva izolacija, proučavajući psihološke i fizičke rizike koji se pojavljuju u ovakvim ekstremnim uslovima. Šestoro odabranih učesnika proći će 100 dana u simulaciji svemirske stanice, gde će živeti sa ograničenim resursima. Njihov dnevni raspored biće sličan onom astronauta: rad u timu, obavljanje naučnih zadataka, fizička aktivnost i briga o "svemirskoj stanici", a sve to uz nadzor 24/7.
Međunarodni tim od šest osoba treba da ima profil sličan onom astronauta, pa su kriterijumi vrlo zahtevni.
Kandidati moraju imati između 25 i 55 godina, biti u dobrom zdravlju i fizički spremni (BMI između 18,5 i 30).
Pored toga, traži se najmanje osnovna diploma, dok su viši stepeni i specijalizovano znanje u relevantnim oblastima prednost.
Studija će procenjivati medicinsku i psihološku podobnost kandidata putem testova i upitnika.
S obzirom na to da se studija sprovodi na engleskom jeziku, od kandidata se zahteva odlično znanje engleskog jezika.
Takođe, neophodno je imati važeće zdravstveno osiguranje i potvrdu o nekažnjavanju, dok će za građane van EU/EEA biti potrebne viza i boravišna dozvola za duži boravak (više od 90 dana). Putničko osiguranje je obavezno, ali na trošak samog kandidata.
Studija počinje 6. aprila 2026. i traje do 7. avgusta. Uključujući pripremu i oporavak, celokupni program traje 126 dana - dve nedelje pripreme, 100 dana izolacije, nedelju dana oporavka i dve naknadne lekarske kontrole (jedna nakon 30 dana, a druga najkasnije nakon 6 meseci). Prijave su otvorene do 12. decembra 2025. godine putem zvanične veb stranice DLR-a.
