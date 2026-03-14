U svetu ličnih finansija, prelazak sa potrošačkog na investicioni mentalitet predstavlja najvažniju prekretnicu. Odluka da se budžet od 30.000 evra, umesto u novi automobil, investira u biznis sa samouslužnim aparatima (vending machines), na papiru deluje kao školski primer pametnog poteza. Međutim, kako pokazuje nedavna diskusija na Redditu, put od „pasivnog prihoda“ do realnog profita popločan je logističkim izazovima i borbom za svaki kvadratni metar prostora.

Dok autor objave, sa stabilnim primanjima od 3.500 evra, traži način da uposli kapital, iskusni korisnici platforme objasnili su mu da u ovom poslu ne kupujete samo aparate, već kupujete lokaciju.

Lokacija je sve

Prva i najvažnija lekcija koju svaki početnik mora da savlada jeste da estetika aparata ne donosi novac. U vending biznisu vlada surova geografija.

- Pare nisu neke, ali su sigurne i manje-više redovne. Lokacija je 101%. Sve. Tata i mama svega je lokacija. Krntija koja curi i ne vraća kusur biće puna kao oko na pravoj lokaciji - navodi jedan od korisnika čija porodica je godinama u ovom poslu.

Najprofitabilnije tačke su mesta gde je „publika zarobljena“, bolnice, granični prelazi, državne ustanove sa dugim redovima čekanja i fabrike koje rade 24/7. Upravo su noćne smene u velikim pogonima opisane kao „štamparije novca“, naročito za grickalice i sendviče, jer su to trenuci kada radnici nemaju drugu alternativu za obrok.

Mit o pasivnom poslu

Najveća zabluda koju početnici imaju jeste da je ovo posao koji se „sam otplaćuje“ dok vlasnik odmara. Realnost je znatno drugačija i zahteva ozbiljnu logističku podršku.

- Računao sam vreme koje je potrebno za održavanje i to je na tri aparata sigurno 12 do 15 sati nedeljno. Nije to baš sedi i vozi, non-stop se nešto kvari, ne izbaci kafu, ne vrati kusur, a tebe zovu - upozorava jedan od istraživača ovog tržišta.

Pored kvarova, tu je i svakodnevna nabavka, dopuna sirovina, pražnjenje kovanica i higijena. Za nekoga ko već radi 7 sati dnevno, pet aparata može brzo postati drugi posao sa punim radnim vremenom, a ne tek usputni izvor zarade.

Kafa protiv grickalica

Kada se analiziraju marže, iskusni igrači su jednoglasni, prava zarada je u kafi. Trošak sirovina za jednu čašu kafe je minimalan u odnosu na prodajnu cenu, dok su marže na grickalice (čipseve, čokoladice, sokove) često „smešne“ zbog visokih nabavnih cena i kratkih rokova trajanja.

Problem na koji ukazuju mnogi je to što su „top lokacije“ u 2026. godini većinski zauzete. Velike firme drže monopol nad školama i institucijama, pa se novom investitoru preporučuje da traži asortiman koji drugi nemaju ili da cilja na specifične, manje, ali frekventne niše.

Finansijski i pravni okvir

Za ulazak u ovaj biznis, otvaranje firme (ili preduzetničke radnje) je neophodno. Potrebni su vam ugovori o zakupu prostora, fiskalizacija svakog aparata (što je danas zakonska obaveza u većini zemalja regiona) i sanitarni sertifikati za rad sa hranom i pićem.

Ulaganje od 20-30 hiljada evra za 4-5 aparata je realna procena za nove, kvalitetnije mašine sa sistemima za plaćanje karticama, što je trend koji polako izbacuje kovanice iz upotrebe.