Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je revitalizacija reverzibilne hidroelektrane "Bajina Bašta" završena, da je drugi agregat priključen na mrežu i da doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije.

Ponosna sam što smo prvi put od 1982. godine kada je puštena u rad, obnovili našu jedinu reverzibilnu hidroelektranu, koja predstavlja zlatnu rezervu naše elektroprivrede, rekla je Đedović Handanović posle obilaska ove elektrane i dodala da je revitalizacijom produžen radni vek agregata i obezbeđena njihova veća pouzdanost i efikasnost.

Ona je istakla da je u pitanju jedan od najvažnijih projekata "Elektroprivrede Srbije", vredan oko 35 miliona evra, kojim su urađeni obimni radovi na modernizaciji agregata, elektro opreme i sistema upravljanja, kao i veliki remont dovodno-odvodnog tunela dugog oko 8 kilometara.

Prema njenim rečima, značaj jedine pumpno-akumulacione elektrane u Srbiji ne ogleda samo u proizvodnji električne energije, već pre svega u njenoj ulozi u obezbeđivanju stabilnosti i balansiranju elektroenergetskog sistema. Ona je svojevrsna "energetska baterija" Srbije, jer omogućava pokrivanje vršne potrošnje i brzu reakciju u slučaju naglih poremećaja u proizvodnji ili naglog rasta potrošnje električne energije, rekla je Đedović Handanović i ukazala da je značaj RHE "Bajina Bašta" u vreme razvoja obnovljivih izvora energije čija je proizvodnja promenljiva, neprocenjiv".

Ministarka je, tokom posete Bajinoj Bašti, zajedno sa predsednikom opštine Milenkom Ordagićem dodelila 42 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za sprovođenje mera energetske sanacije u stanovima i porodičnim kućama.

Đedović Handanović je navela da joj je drago što je lokalna samouprava prepoznala značaj ovog vida podrške građanima i što u poslednje četiri godine sistematski ulaže u energetsku efikasnost. Do sada je kroz različite programe uloženo više od 45 miliona dinara, a zajedno sa današnjim ugovorima omogućeno je da 283 domaćinstva poboljša komfor života uz niže troškove za energiju, unapredi svoje domove i poveća njihovu vrednost, rekla je Đedović Handanović.