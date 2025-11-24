Slušaj vest

Period nakon odlaska u penziju za mnoge ne predstavlja kraj profesionalnog života, već novu šansu da ostanu aktivni, probaju nešto drugačije i obezbede sebi dodatni izvor prihoda. Mnogi stariji ljudi danas otkrivaju da im sporedni poslovi donose ne samo finansijsku sigurnost, već i osećaj svrhe i zadovoljstvo. U nastavku je pregled najpopularnijih i najpraktičnijih aktivnosti koje penzionerima mogu doneti i novac i lično ispunjenje.

1. Frilens knjigovodstvo

Jedna od najtraženijih opcija jeste frilens knjigovodstvo, koje je naročito pogodno za one koji iza sebe imaju iskustvo u administraciji, finansijama ili računovodstvu. Mali biznisi često traže pomoć oko faktura, evidentiranja uplata, izrade osnovnih finansijskih pregleda ili vođenja poslovne dokumentacije. Prednost ovakvog angažmana leži u potpunoj fleksibilnosti, posao se obavlja od kuće i u terminima koji penzioneru najviše odgovaraju.

2. Podučavanje

Podučavanje je još jedan izuzetno vredan i isplativ vid dodatnog angažmana. Bivši nastavnici, ali i svi koji imaju znanje u određenoj oblasti, mogu pružiti dragocenu podršku učenicima, studentima ili odraslima. Online platforme kao što su Tutor.com, Wyzant, Preply, Cambly ili VIPKid omogućavaju da se časovi održavaju direktno iz doma, bez putovanja i uz potpuno slobodno organizovanje vremena. Za one koji radije rade licem u lice, lokalni centri za edukaciju redovno traže saradnike za različite predmete, navodi Kamatica.

3. Čuvanje kuća

Sve popularniji izbor među starijima postaje i čuvanje kuća. Ovaj angažman omogućava promenu okruženja, putovanja i boravak u različitim zemljama, a zauzvrat se brinete o domu i eventualno o kućnim ljubimcima dok su vlasnici odsutni. Platforme poput TrustedHousesitters ili Nomador nude brojne provere­ne ponude širom sveta. Potrebno je imati u vidu da takve platforme obično zahtevaju članarinu, kao i da za ulazak u neke države zbog ovakvog angažmana mogu biti potrebne posebne vize, pa je važno unapred proveriti propise.

4. Iznajmljivanje prostora

Mnogi penzioneri odlučuju se i da višak prostora u svom domu pretvore u izvor dodatnih prihoda iznajmljivanjem preko platforme Airbnb. Stariji domaćini spadaju u jednu od najbrže rastućih grupa korisnika, jer nude prijatne i toplo uređene domove, uz lični pristup gostima. Prednosti su brojne: sami određujete cenu i raspoloživost, birate kratkoročni ili dugoročni najam i dobijate dodatnu sigurnost kroz AirCover program. Ipak, pre objavljivanja oglasa neophodno je proveriti lokalne propise o izdavanju i unapred utvrditi jasna kućna pravila.

Za veliki broj penzionera dodatni posao nije samo prilika da se zaradi, već i način da svakodnevni život dobije novu strukturu i ritam, da se ostane društveno aktivan, upoznaju novi ljudi, razvijaju mentalne i fizičke sposobnosti i usvoje nova znanja i veštine, piše Forbes.

