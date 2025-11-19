Oglasio se PIO fond i otkrio ko dobija novac: Proverite da li imate pravo na isplatu od 283 evra
Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) redovno odgovaraju na pitanja svojih korisnika, a ona za koja procene da su važna za širu javnost izdvajaju i objavljuju u zvaničnom glasilu „Glas osiguranika“.
U najnovijem izdanju izdvojeno je pitanje A. S. iz Bečeja, koja navodi da je podnela zahtev za ostvarivanje naknade za tuđu pomoć i negu, te se raspituje:
- Koliko iznosi ova naknada, kako se isplaćuje i koliko se uvećava?
Odgovor PIO fonda
Iz PIO fonda pojašnjavaju da pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima svaki osiguranik ili korisnik penzije kojem je, zbog prirode i težine bolesti ili povrede, potrebna svakodnevna pomoć druge osobe radi obavljanja osnovnih životnih aktivnosti.
U ovu kategoriju najčešće spadaju teško pokretne ili nepokretne osobe, slepa lica, oni koji ne mogu samostalno da se hrane, oblače ili kreću, kao i osobe sa demencijom i hronični bolesnici koji su na dijalizi.
Novčana naknada za tuđu pomoć i negu isplaćuje se mesečno i trenutno iznosi 33.171,53 dinara (oko 283 evra). Usklađuje se po istom modelu kao i penzije i ne zavisi od visine drugih primanja, navodi se u odgovoru.
Podsećamo, od 1. decembra ove godine sledi novo povećanje penzija od 12,2 odsto.
Nakon uvećanja, prosečna penzija će iznositi 56.860 dinara, odnosno oko 485 evra.
Biznis Kurir/Dnevnik.rs