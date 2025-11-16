Penzije u Nemačkoj nisu na zavidnom nivou

Na internet stranici Sindikata penzionera Hrvatske objavljeno je objašnjenje koje može biti korisno radnicima koji razmišljaju o odlaganju odlaska u penziju.

Postavljeno je pitanje o pravu na bonifikaciju, odnosno povećanje penzije:

- Krajem ove godine planiram da odem u penziju sa 65 godina. Sa 60 godina sam imala 41 godinu staža i mogla sam ostvariti pravo na starosnu penziju za dugogodišnjeg osiguranika, ali sam nastavila da radim. Na kakvo uvećanje mogu da računam zbog odlaganja odlaska u penziju? - glasi pitanje jedne penzionerke.

Iz Sindikata pojašnjavaju da nastavak rada nakon sticanja uslova za raniju starosnu penziju donosi finansijsku korist:

- Od dana kada ste ispunili uslove za starosnu penziju za dugogodišnjeg osiguranika sa 60 godina života i 41 godinom efektivnog staža, pa sve do sticanja uslova za punu starosnu penziju za žene, 63 godine i 9 meseci u 2025. godini (prelazni uslovi za žene), ostvarujete uvećanje od 0,15 % za svaki mesec dodatnog rada. Nakon toga, od dana kada navršite 63 godine i 9 meseci pa do odlaska u penziju sa 65 godina, ostvarujete uvećanje od 0,45 % po svakom mesecu kasnijeg odlaska u penziju - navodi se u odgovoru.