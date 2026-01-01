Slušaj vest

Mnogi građani koji podnose zahtev za starosnu penziju suočavaju se sa zahtevom Fonda PIO da prilože vojnu knjižicu ili drugi dokaz da su služili vojni rok. Ali šta ako je vojni rok odslužen pre više decenija i vojna knjižica više nije dostupna?

U Filijali Fonda PIO napominju da je jedan od neophodnih dokumenata za ostvarivanje prava na penziju upravo dokaz o regulisanom vojnom roku. To može biti: kopija vojne knjižice, ili uverenje iz vojnog odseka. Vreme provedeno na služenju vojnog roka se ne uračunava u staž osiguranja, ali je ovaj dokaz važan kako bi se utvrdilo da li se period vojnog roka preklapa sa stažom osiguranja.

Ako ne posedujete vojnu knjižicu, Fond PIO savetuje da se obratite vojnim organima ili Ministarstvu odbrane radi dobijanja uverenja o odsluženom vojnom roku.

Ovo je posebno važno za sve koji podnose zahtev za penziju nakon više decenija, jer bez ovog dokumenta Fond ne može da obradi zahtev i prizna pravo na penziju.