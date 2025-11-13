Penzioner
ZA ODRŽIV PENZIONI SISTEM: Ministarstvo finansija predstavlja makroekonomski model
Slušaj vest
U Ministarstvu finansija danas će biti predstavljen makroekonomski "model starenja" (ageing model) za Republiku Srbiju, koji treba da doprinese postizanju održivosti i dugoročnom predviđanju trendova i razvoja u penzijskom sistemu.
Model je razvijen uz podršku Vlade Nemačke i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).
Prisutnima će se obratiti državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović, šefica razvojne saradnje Ambasade Savezne Republike Nemačke dr Judit Hofman, član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov, a pomenuti model starenja će predstaviti angažovani stručnjak na izradi tog modela Alen Bučić, najavljeno je iz ministarstva. Događaj je zakazan za 10 časova.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši