U Ministarstvu finansija danas će biti predstavljen makroekonomski "model starenja" (ageing model) za Republiku Srbiju, koji treba da doprinese postizanju održivosti i dugoročnom predviđanju trendova i razvoja u penzijskom sistemu.

Model je razvijen uz podršku Vlade Nemačke i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Prisutnima će se obratiti državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović, šefica razvojne saradnje Ambasade Savezne Republike Nemačke dr Judit Hofman, član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov, a pomenuti model starenja će predstaviti angažovani stručnjak na izradi tog modela Alen Bučić, najavljeno je iz ministarstva. Događaj je zakazan za 10 časova.

