Najniža penzija za oktobar iznosi 599,28 KM (oko 36.000 dinara), prosečna 715,21 KM (oko 42.800 dinara), dok je najviša 2.996,40 KM (oko 179.000 dinara).

Prosečna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za oktobar 373.471, iznosi 761,57 KM (oko 45.600 dinara).

Penziju za oktobar primiće ukupno 462.491 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 314,5 miliona KM.

Ono što penzioneri sada čekaju jeste sednica Vlade Federacije BiH na kojoj bi trebalo da se utvrdi tekst izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO/MIO).

Foto: Shutterstock

Novi model usklađivanja predviđa povećanje penzija prema rastu indeksa potrošačkih cena i rastu prosečne plate, umesto dosadašnjeg BDP-a, i to u odnosu 60:40 u korist povoljnijeg faktora. Takođe, ovim predlogom planiraju se dva redovna usklađivanja penzija — 1. januara i 1. jula.

Iako vanrednog usklađivanja neće biti, penzioneri bi mogli dobiti drugo pravo. Naime, na poslednjem sastanku sa čelnicima Federalne vlade, predstavnici oba saveza udruženja penzionera u FBiH su, uz zadovoljstvo i saglasnost s predloženim izmenama i dopunama, zatražili da se član 80, koji se odnosi na vanredno usklađivanje, preformuliše, odnosno da se uvede mera novčanog dodatka.

Prema poslednjim informacijama iz oba saveza, resorno ministarstvo je ugradilo taj zahtev u tekst predloga. Ako predloženi tekst izmena i dopuna Zakona o PIO dobije „zeleno svetlo“, penzioneri u FBiH bi po prvi put dobili godišnji dodatak na penziju, koji bi postao trajno pravo, po uzoru na susednu Hrvatsku, a koji se kolokvijalno naziva „13. penzija“.