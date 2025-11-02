Slušaj vest

Broj godina života i dužina radnog staža dva su osnovna uslova za ostvarivanje prava na penziju. Što je staž duži - penzija je veća. Zato je važno redovno proveravati da li se svi podaci o stažu uredno vode i da li su poslodavci uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nekada se staž proveravao u radnoj knjižici ili odlaskom u filijalu PIO fonda, ali danas je to moguće učiniti i elektronski. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPiO) vodi kompletnu evidenciju o penzijskom stažu, a građanima je omogućio uvid u te podatke putem interneta.

Da biste pristupili elektronskom servisu Fonda, potrebno je najpre lično zatražiti PIN kod u najbližoj filijali PIO fonda. Šifra se dobija odmah, besplatna je i koristi se trajno. Nakon toga, na sajtu Fonda unosite svoj JMBG, PIN i verifikacioni kod, čime dobijate uvid u svoj izveštaj o stažu.

Izveštaj prikazuje sve poslodavce kod kojih ste bili prijavljeni, trajanje zaposlenja, kao i podatke o uplaćenim doprinosima. Ako primetite greške ili nedostajuće podatke, potrebno je da se obratite poslodavcu ili PIO fondu kako bi se izvršila ispravka.

Redovna provera staža omogućava da na vreme uočite nepravilnosti i bez problema ostvarite pravo na penziju kada za to dođe vreme.