Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) trudi se da redovno odgovara na pitanja korisnika, a ovog meseca se izdvojilo jedno nesvakidašnje, koje se tiče promene pola i uticaja te promene na penzijske uslove

P.T. iz Kruševca postavio je Fondu PIO pitanje kako se računa radni staž ako osoba odluči da promeni pol, a u tom trenutku je već bila zaposlena.

– Interesuje me kako se računa radni staž ako je neka osoba promenila pol, a u tom trenutku je već bila zaposlena. Da li može da se sabere staž ako je osoba promenila ime i jedinstveni matični broj i koji su onda uslovi za penziju? Da li važe uslovi za onaj pol u kome je započet radni staž ili u kome je stečen uslov za penziju? – navodi se u pitanju.

Šta kaže PIO Fond?

Fond PIO je pojasnio da se u postupku utvrđivanja prava na penziju postupa u skladu sa važećim ličnim dokumentima osiguranika u momentu ostvarivanja prava, u kojima se, između ostalog, nalazi i podatak o polu.

– U skladu s tim se ceni i ispunjenost uslova za ostvarivanje prava za muškarce, odnosno za žene, u slučaju onih vrsta penzije za koje se uslovi za žene i za muškarce razlikuju (starosna i porodična penzija) – navodi Fond PIO.

Kada je reč o podacima o stažu osiguranja, u slučaju promene pola, i s tim u vezi promene ličnih podataka (JMBG i ime) u matičnim knjigama i dokumentima, neophodno je pokrenuti proceduru ažuriranja.

– Potrebno je Fondu PIO podneti Zahtev za ažuriranje baze podataka matične evidencije osiguranika/korisnika prava iz PIO, na istoimenom obrascu, kako bi se u bazi podataka matične evidencije Fonda PIO ažurirali podaci koji se odnose na novi JMBG i promenu ličnog imena – objašnjava Fond.

Ova ažuriranja su neophodna kako bi u bazi matične evidencije Fonda postojao kontinuitet u podacima o istoj osobi.