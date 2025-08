- To je jedna mukica koju svi imamo kada odemo u penziju. Ja sam pre 16 godina otišla u penziju, a tada sam čekala godinu dana, iako je i tada po zakonu to bilo 60 dana, a danas bi trebalo da je 60 dana. Međutim, opravdanje za to je jer malo ljudi radi u PIO fondu, nemaju pravo po zakonu da primaju nove ljude u državnu upravu jer je veliki broj zahteva.