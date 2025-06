Udovac može ostvariti pravo na porodičnu penziju ako je u trenutku smrti supružnika (ili vanbračnog partnera) navršio 58 godina života. Alternativno, pravo se stiče ako je udovac postao potpuno nesposoban za rad do smrti partnera ili u roku od godinu dana od datuma smrti.

Takođe, pravo postoji i ako ima jedno ili više dece koja primaju porodičnu penziju po tom preminulom supružniku, a udovac se stara o toj deci. Ukoliko udovac stekne potpunu nesposobnost za rad tokom trajanja prava, on zadržava penziju dok god ta nesposobnost postoji. Udovac koji navrši 58 godina dok prima porodičnu penziju, trajno zadržava to pravo.

Takođe, isplata penzije nasledniku se vrši do kraja meseca u kojem je korisnik preminuo, a ne samo do datuma smrti. To znači da se porodična penzija ostvaruje od prvog narednog dana sledećeg meseca.