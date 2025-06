Prosečne cene nekretnina u Atini kreću se od 2.000 do 4.000 evra po kvadratu , pri čemu su centralne i priobalne zone najskuplje, dodaje on.

- Naše klijente ugrubo delimo u dve grupe - na one koji žele da investiraju u nekretninu sa ciljem ostvarivanja pasivnog prihoda kroz izdavanje, i one koji traže nekretninu za lične potrebe, to jest za sebe i svoju porodicu. Najtraženiji tip nekretnina su manji stanovi, površine do oko 50 kvadrata (najčešće sa jednom spavaćom sobom), u mestima na obali. Odmah iza njih po popularnosti su i mezonete (kuće u nizu), naročito one koje se nalaze u uređenim kompleksima. Takođe, postoji značajno interesovanje za stanove u urbanim sredinama, poput Soluna, gde je tržište izuzetno dinamično - naveo je on.