Kaluđerica je godinama sinonim za lavirint nelegalne gradnje, improvizovanih ulica i nerešenih papira. Sada, sa novim pravilima ozakonjenja, kao i najavom pojednostavljene, jeftinije i brže legalizacije, otvara se veliko pitanje: šta to tačno menja za vlasnike, investitore i cene kvadrata?

Hoće li masovna legalizacija spustiti cene jer na tržište ulazi više „čistih“ stanova, ili će, naprotiv, legalni papiri podići vrednost tih nekretnina?

Foto: RTS Printscreen

O novonastaloj situaciji u vezi nekretnina, za jutarnji program Kurir televizije, razgovarali su Nikola Premović, advokat i Milić Đoković, konsultant za nekretnine.

Najveći problem

- Jeste infrastruktura, a to je kvalitet života i stanovanja. To je nenadoknadiv gubitak ukoliko negde nemate kanalizaciju, mesto za parking, pa onda ako komšija ima neku šupu ili slično na vašem delu, delovaće kao da živite zajedno. Sada će moći da se legalizuju, ne samo stambeni objekti, već i svi ti pored. Legalizuju se osnovne i pomoćne zgrade. Kod nas u Srbiji, a pogotovo u ruralnim delovima, pomoćne zgrade su neretko veće od osnovnih. Ljudi su gradili veće štale, nego osnovnu zgradu, pa kako će satelit da razdvoji ta dva? Što se tržišta tiče, ono ostaje Kaluđerica, ona je takva kakva jeste - rekao je Đoković.

Zakon o legalizaciji

Premović se osvrnuo na pravni segment čitave situacije:

- Donosi dosta, a pre svega pravnu sigurnost, potom upiše u katastar i formalno i pravno ostane vlasnik nepokretnosti. Doneće mu pravo da stavi u promet svoje nepokretnost, da se zaduži kod banke jer će banka tu nepokretnost da uzme kao hipoteku.

CENE NEKRETNINA U KALUĐERICI ČEKA NAGLI SKOK? Izvor: Kurir televizija

Đoković je analizirao da li će uslediti promene cena s obzirom na legalizaciju:

- Mislim da je ideja bila da se bude svoj na svome, pa nije primarni predlog zakona da će se investitori koji su gradili nelegalno obogatiti, već da ljudi znaju u čemu žive. Postoje benefiti oko ovog zakona, ali to neće doneti novu atrakciju tom mestu, pa da se naglo promene cene nekretnina.

Premović je pričao o samom procesu legalizacije, pa ocenio:

- Što se tiče kako su se pokazala prethodna zakonska rešenja po pitanju legalizacije i samih postupaka, pa bili su dugotrajni, neefikasni, skupi i vrlo bezuspešni. Traženo je mnogo pravne i tehničke dokumentacije, više slučajeva je bilo da otac podnese zahtev za nelegalnu kuću u Kaluđerici, naslednici poremete odnose, a kada otac premine, potrebna je saglasnost od svih suvlasnika i toga nema. Sasvim sam siguran da će novo zakonsko rešenje podjednostaviti proceduru.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

CENE NEKRETNINA NAKON LEGALIZACIJE: