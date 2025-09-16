Slušaj vest

Sledeće godine 13. penzija će prvi put biti isplaćena. To će godišnje koštati dodatnih 4 do 5 milijardi franaka. Finansiranje "trinaeste" sada je postalo velika tačka sporenja između dva doma parlamenta u Bernu.

Nacionalni savet je odbacio model Saveta kantona i izabrao sopstveno rešenje: privremeno povećanje poreza na dodatu vrednost za 0,7 procentnih poena do kraja 2030. godine. Time bi osnovna stopa od 2028. porasla sa 8,1 na 8,8 procenata. Dalji koraci – eventualno i sa višom starosnom granicom za odlazak u penziju – razmatraće se tek u okviru naredne velike AHV reforme 2030.

Ovim je usvojen predlog GLP poslanika Patrika Hesiga (46, Cirih).

"To je, u suštini, najmanji zajednički imenilac koji omogućava da se finansiranje 13. penzije obezbedi što brže i izvodljivije", rekao je on u debati.

Komplikovana situacija

Da je njegov predlog uopšte prošao, ima veze sa komplikovanom situacijom. SVP i FDP žele da sačekaju i pitanje finansiranja reše tek 2030. u okviru reforme AHV. Centar-levo, međutim, insistira na kombinaciji dodatnih doprinosa na plate i višeg PDV-a, što je Savet kantona već usvojio na letnjem zasedanju.

U Nacionalnom savetu bilo je čak šest varijanti finansiranja: privremeno i trajno povećanje PDV-a, tri kombinacije doprinosa na plate i PDV-a, i tzv. "kočnica zaduživanja AHV", koja je povećanje PDV-a povezivala sa višom starosnom granicom za penzionisanje.

Taktička veština je bila presudna. Iako SVP i FDP žele da čekaju, oni su najpre omogućili prolaz privremenom povećanju PDV-a, da bi sprečili kombinovano rešenje koje je tražila centar-leva alijansa. U konačnom glasanju, desni blok je to privremeno povećanje ponovo odbio.

U završnom glasanju predlog je prošao sa 110 prema 86 glasova, uz dve uzdržanosti. Čak i pet poslanika SVP iz francuske Švajcarske glasalo je za, među njima Valiser Žan-Lik Ador (61) i Friburžanin Nikola Koli (39).

Žestoka debata

U raspravi je FDP poslanik Andri Silbersmit (31, Cirih) upozorio: "Želite li zaista da posegnete u novčanike građana?" On je predlagao "kočnicu zaduživanja AHV" kao kompromis – mala korekcija PDV-a uz obavezne strukturne mere.

SVP poslanik Mihael Graber (44, Valis) odbacio je kombinovano rešenje: "Povećanje doprinosa na plate direktno pogađa radnike i poslodavce, a ne levicu u njihovim zaštićenim radionicama".

Njegova stranačka koleginica Dijana Gutjar (41, Turgau) govorila je o "finansijskom fijasku".

Sa druge strane, kopredsednica poslaničke grupe SP Samira Marti (31, Bazel-Land) kritikovala je desnicu da namerno odlaže finansiranje AHV i uporno traži višu starosnu granicu. Ona je prozvala "strategiju prazne kase" desnice: "Namerno žele da oslabe AHV kako bi zatim ucenjivali građane da moraju da rade duže".

To je, istakla je, duboko problematično sa stanovišta demokratije i nedostojno direktnodemokratskog sistema.

Šta dalje?

Sada se predlog vraća u Savet kantona. Konačna odluka očekuje se na zimskom zasedanju.

U jednom pitanju, međutim, postignut je konsenzus: predlog savezne vlade da se doprinos države u AHV smanji sa 20,2 na 19,5 procenata jednogodišnjeg budžeta – odbačen je. To znači da će država od 2026. morati da obezbedi dodatnih oko 900 miliona franaka godišnje za 13. AHV penziju.

AHV predlog je prošao

PDV će privremeno biti povećan za 0,7 procentnih poena do kraja 2030. Osnovna stopa bi se tako privremeno podigla sa 8,1 na 8,8 odsto. Nacionalni savet je ovo usvojio sa 110 prema 86 glasova (2 uzdržana).

Predlog ide nazad u Savet kantona, gde će biti razmatran u zimskom zasedanju.

