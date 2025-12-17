Slušaj vest

Deo praznične tradicije je davanje i primanje poklona i zbog toga u pošti pojačavaju kapacitete pokretnih traka i robotizovanog razvrstavanja pošiljki. Kažu da im kroz ruke sve ređe prolaze pisma, a sve češće paketi pristigli sa različitih online platformi.

Klik i završili ste novogodišnju kupovinu. Tako funkcionišu online šoping platforme, koje već godinama unazad smanjuju redove u prodavnicama. Iz razgovora sa građanima se čini da svoje internet korpe najviše pune mladi.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Jedna Beograđanka kaže da tokom praznika uglavnom više kupuje odeću i igračke. Kaže da joj je lakše da naručuje onlajn, da joj stigne na kućnu adresu nego da gubi vreme na odlazak u prodavnicu. Na taj način, kaže, izbegne ogromne gužve u tržnim centrima.

Robot zadužen za pošiljke

Da pošiljke stignu što pre u prave ruke, zadužen je jedan robot. Tokom prazničnog perioda uposlen je za oko 40 odsto više, a postao je deo ekipe Pošte Srbije upravo zbog primetno uvećanog broja online pošiljki. Iz Pošte kažu da je tome doprineo nedavni dolazak kompanije Temu i najavljuju saradnju sa još nekim kineskim firmama.

- Samo u ovoj godini, u odnosu na prošlu, imamo negde oko 15 odsto rasta broja ovih pošiljaka paketskih. Temu ima negde po proceni, naravno pošto ne idu sve pošiljke preko Pošte Srbije, ali je Pošta tu svakako najveći operator, negde oko šest miliona pošiljaka samo Temu je ove godine prisutno - rekao je za Euronews Srbija Miroslav Jovanović iz Pošta Srbije.

Dok paketi i internet trgovina skupljaju sve veće simpatije potrošača, čini se da su razglednice čestitke pale u zaborav. Na pitanje da li su pisma zaboravljena, jedan Beograđanin odgovara da nisu, ali da ih i sam slabije koristi.

- Iako je taj način čestitanja ove godine nažalost smanjen, značajno svi smo svedoci toga, sada se više šalju poruke, ali mi osećamo i tu upornost u decembru, tako da ima i dalje građana koji na ovaj najlepši način žele da čestitaju svojim najmilijima - naveo je Jovanović.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović