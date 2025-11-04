Slušaj vest

Posebno će biti pogođeni korisnici popularnih opcija „kupi sada, plati kasnije“, koje su se do sada mogle koristiti bez ozbiljne provere kreditne sposobnosti.

Novi zakon znači da će se čak i male kupovine putem interneta tretirati kao kratkoročni krediti uz obaveznu proveru finansijske pouzdanosti kupca.

Ovaj potez dolazi u vreme kada se sve više građana, posebno mlađih, odlučuje za odloženo plaćanje putem platformi kao što su Klarna i PayPal. Takve usluge omogućavaju kupcima da odmah naruče i plate u roku od 30 dana ili u više rata, često bez kamate. Međutim, upravo je ta lakoća kupovine dovela do sve većeg rizika od prezaduženosti među korisnicima.

Nemačka vlada je odlučila da uskladi svoje zakonodavstvo sa novom evropskom direktivom o potrošačkim kreditima. Ovo će tretirati male, kratkoročne kredite sa istim nivoom nadzora kao i tradicionalne kredite. Cilj je spriječiti potrošače, privučene fleksibilnim modelima plaćanja, da izgube kontrolu nad svojim finansijama.

“Kupi odmah, plati kasnije”

Od 20. novembra 2025. godine u Nemačkoj će stupiti na snagu zakon koji uvodi stroža pravila za usluge poput Klarna i PayPal. Prema istraživanju agencije Schufa, skoro svaki treći Nemac koristi opciju odloženog plaćanja. Novi propisi predviđaju da se čak i za male iznose u budućnosti proverava kreditna sposobnost kupca.

“Ono što mnogi ljudi ne znaju jeste da se takvi oblici plaćanja tehnički smatraju kratkoročnim kreditima“, kaže Schufa, dodajući da će svi koji koriste „Kupi odmah, plati kasnije“ morati da prođu proveru kreditne sposobnosti, čak i za male kupovine.

Foto: Promo

Primena Direktive EU o potrošačkim kreditima

Promene proizilaze iz nove Direktive EU o potrošačkim kreditima, koja je na snazi od 30. oktobra 2023. Nemačka ju je transponovala u nacionalni zakon početkom septembra 2025. godine, a njena primena počinje 20. novembra 2025. godine.

Prema portalu Chip, „od tog datuma, ponude ‘mini-krediti’ i ‘kupi sada, plati kasnije’ takođe će biti podložne proveri kreditne sposobnosti, a banke će morati jasnije da obaveste potrošače o stvarnim troškovima zaduživanja“.

Novi zakon se primenjuje na male kredite ispod 200 evra, kredite kraće od tri meseca, besplatne kredite i i kupovine na račun ako je uključen spoljni dobavljač platnih usluga.

Foto: Shutterstock

Ako sam prodavac nudi kupovine na račun, važe dodatni uslovi: za veće trgovce – ako je rok plaćanja duži od 14 dana, za manje trgovce – ako je rok plaćanja duži od 50 dana.

“Ovo će takođe uključivati ponude ‘Kupi odmah – Plati kasnije’ u odredbama Zakona o potrošačkim kreditima“, objašnjava Šufa.

Ako kupac ne prođe procenu kreditne sposobnosti, čak će i male porudžbine biti odbijene i moraju se odmah platiti. Glavni cilj novih propisa je zaštita građana, posebno onih sa nižim prihodima, od prekomernog duga, prenosi.

Mnogi mladi ljudi, privučeni mogućnošću plaćanja na rate ili bez kamate, često gube evidenciju o svojim troškovima. Novi sistem praćenja trebalo bi da spreči takvo „tiho prezaduživanje“.