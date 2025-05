- Kreditiranje na duži broj rata od 6 do 8 rata nije povoljno za klijenta, obzirom da su i kamate relativno više kada se te rate direktno obračunavaju sa platne kartice, dakle treba smanjiti eventualnost da to platite mnogo skuplje nego što ste očekivali. Dakle, maksimalno negde do kraja godine, to bi bila otprilike neka naša preporuka. Kad govorimo o ponudama, treba birati ponude koje su u skladu sa finansijskim mogućnostima, uvek napominjemo da na početku sezone, dakle negde početak juna pa negde do 15. juna i tamo negde od početka septembra pa do 20. septembra cene su značajno jeftinije, čak i do 60% jeftinije u odnosu na cene u sezoni - kaže Aleksandar Seničić, Nacionalna asocijacija turističkih agencija.