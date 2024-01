"STIGAO VAM JE PAKET, ČEKAMO VAS ISPRED ZGRADE" Kome da se žalite kada pošiljku ne donesu do vrata: Ovo su opcije

Tokom pandemije korona virusa građani u Srbiji stekli su nove navike, između ostalog, porastao je broj onih koji kupuju onlajn. Iako su kupci platili da paket stigne do vrata stana, često ne bude tako.

"Stigao vam je paket, čekamo vas ispred zgrade" – to je rečenica koju kupci često čuju kada stigne pošiljka, iako su dostavu, dakle isporuku do vrata stana - uredno platili.

“Vi kada poručujete određeni paket i kada navodite adresu primaoca, adresa sadrži naravno i broj zgrade i broj stana, dakle to podrazumeva da vam se pošiljka isporuči do vrata stana, dakle nije to sad neka tačka na ulici. Prosto vi ste to platili, to ima određenu cenu i trebalo bi da bude isporučena u skladu sa zakonom i u skladu sa pratećim propisima kojima se reguliše pružanje poštanskih usluga“, kaže pravni stručnjak za zaštitu potrošača Mladen Alfirović.

U kurirskoj službi kažu da je glavni razlog što sve češće ne isporučuju pakete do vrata to što nemaju gde da parkiraju vozilo.

“Mi smo mala kurirska služba, specijalizovani smo za Beograd i Novi Sad, tako da naši kuriri em što voze na manje adresa nego velike kurirske službe, em su u obavezi da dostave do vrata, odnosno sprata, izuzev u slučajevima kad stvarno nemamo gde da se parkiramo, pogotovo u centru – Vračar, Stari grad, Savski venac, e onda zamolimo da klijent siđe do ulaznih vrata“, navodi Zoran Nedić iz jedne kurirske službe.

foto: Shutterstock

Često se dešava i to da kuriri za jedan dan treba da isporuče više od 100 paketa, a za to ne bi imali dovoljno vremena kad bi ih svakom donosili do vrata.

Možete napisati prigovor

Ukoliko ste dostavu platili, a pošiljku niste dobili na kućnoj adresi, možete da napišete prigovor kurirskoj službi, kažu stručnjaci.

“Na osnovu zakona o poštanskim uslugama, ako ne budete zadovoljni odgovorom, sledeća adresa je Agencija za poštanske usluge kao regulatorno telo“, pojašnjava Mladen Alfirović.

Paketomati sve popularniji

Sve je popularnije preuzimanje na paketomatima, koji su na raspolaganju 24 sata pa, ukoliko ne možete da čekate kurira kod kuće, možete tako da preuzmete pošiljku u roku od dva dana, bilo kada.

A da li će baš ovi paketomati kojih u gradu ima sve više uskoro zameniti kurire, vreme će pokazati.

(Kurir.rs/RTS)